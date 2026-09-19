Génesis vs Olancho FC: Partido clave y transmisión por Diez, HCH y GO TV

La jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa este sábado con un atractivo duelo entre Génesis FC y Olancho FC, dos equipos que llegan con la necesidad de sumar para seguir escalando posiciones y acercarse a la clasificación a la liguilla.
El encuentro tendrá una cobertura especial para los aficionados del fútbol hondureño, con transmisión a través de GO TV, Diario Deportivo DIEZ y HCH.
Génesis FC afronta este compromiso con la misión de quedarse con los tres puntos y dar un paso importante en su lucha por meterse entre los equipos que disputarán la fase final. El conjunto de Comayagua suma 10 unidades y ocupa actualmente la quinta posición de la tabla, por lo que una victoria le permitiría fortalecer su ubicación y ampliar sus aspiraciones de clasificación.
Enfrente estará un Olancho FC que también acumula 10 puntos en el campeonato. Sin embargo, los Potros aparecen por debajo de Génesis debido a una menor diferencia de goles. El duelo, por lo tanto, representa una oportunidad clave para ambos clubes, que buscarán imponerse a un rival directo y tomar ventaja en una zona de la clasificación que se mantiene muy pareja.
CAMBIÓ LA HORA
El partido comenzará a las 3:30 de la tarde en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, escenario que será sede de este encuentro correspondiente a la octava jornada del Apertura 2026.
TRANSMISIÓN
La transmisión estará a cargo de GO TV, Diario Deportivo DIEZ y HCH, permitiendo que los aficionados puedan seguir las acciones desde diferentes plataformas. Cabe destacar que Grupo OPSA es la casa editora más grande de Honduras y cuenta entre sus medios con Diario La Prensa, Diario El Heraldo y Diario Deportivo DIEZ, además de la televisora GO TV.
El canal GO TV está disponible para los usuarios de Tigo en HD por el canal 702 y en caja digital por el 14; en Claro, por el canal 14 en digital y el 33 en señal análoga. Asimismo, los suscriptores de Cable Color pueden encontrarlo en el 714 en HD, 14 en caja digital y 41 en análogo, mientras que también está disponible a nivel nacional a través de Multible en el canal 24.
De igual manera, el Génesis FC vs Olancho FC podrá verse a través de diferentes cableras y repetidoras de Honduras. Esta será la tercera transmisión que se llevará a los aficionados.