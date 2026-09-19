Génesis vs Olancho FC: Partido clave y transmisión por Diez, HCH y GO TV

La Paz, Honduras.

La jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa este sábado con un atractivo duelo entre Génesis FC y Olancho FC, dos equipos que llegan con la necesidad de sumar para seguir escalando posiciones y acercarse a la clasificación a la liguilla.

El encuentro tendrá una cobertura especial para los aficionados del fútbol hondureño, con transmisión a través de GO TV, Diario Deportivo DIEZ y HCH.

Génesis FC afronta este compromiso con la misión de quedarse con los tres puntos y dar un paso importante en su lucha por meterse entre los equipos que disputarán la fase final. El conjunto de Comayagua suma 10 unidades y ocupa actualmente la quinta posición de la tabla, por lo que una victoria le permitiría fortalecer su ubicación y ampliar sus aspiraciones de clasificación.