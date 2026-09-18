Choloma se impone bajo la lluvia y vence al Estrella Roja por el Apertura

Choloma.

La lluvia se hizo presente desde el inicio en el estadio Rubén Deras, donde Choloma y Estrella Roja disputaron un intenso encuentro por la jornada 8 del Torneo Apertura. El duelo, entre dos de los equipos recientemente ascendidos a la máxima categoría, terminó con celebración para los locales 2-0. Estrella Roja salió con mayor iniciativa y tuvo las primeras ocasiones. Al primer minuto, Aldo Fajardo intentó sorprender con un remate que se fue por encima de la portería. Poco después, al 8', Jared Velásquez probó al arco, pero el guardameta José Mariano Pineda respondió con un buen rechazo.

El partido se volvió más disputado con el paso de los minutos. Al 21', el árbitro acudió al FVS-VAR para revisar una posible tarjeta roja contra Reinieri Mayorquín, pero tras observar la acción decidió que no había expulsión. Cerca de la media hora, el experimentado Kevin Álvarez sufrió una lesión y tuvo que recibir atención del cuerpo médico de Choloma y de elementos de la Cruz Roja. Pero el panorama cambió al 43'. Mayorquín recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando a Estrella Roja con diez jugadores justo antes del descanso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con superioridad numérica, Choloma salió decidido a buscar el gol en el complemento. Y lo encontró al minuto 53. Tras un tiro de esquina, el colombiano Jhoan Quejada se elevó dentro del área y conectó un potente cabezazo para vencer al arquero y poner el 1-0 en favor de los locales.

El gol encendió al público del Rubén Deras y le permitió a Choloma manejar el partido con mayor tranquilidad. Estrella Roja intentó reaccionar pese a jugar con un hombre menos, pero los locales mantuvieron el orden para conservar la ventaja. Lautaro Ferreira liquidó el partido de zurda a los 88 minutos para poner el 2-0 contra el Estrella Roja. Finalmente, Choloma aseguró una victoria importante y celebró tres puntos en casa. Con este resultado, Choloma llega a siete puntos en ocho jornadas del Torneo Apertura, mientras que Estrella Roja se queda con sus nueve unidades. Los Toros Bravos vuelven a sonreír en una noche donde la lluvia, la expulsión de Mayorquín y el cabezazo de Quejada terminaron siendo determinantes.