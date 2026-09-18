“Cumplieron a pie de letra el guion”: Nazar revela la clave del triunfo de UPN

Puerto Cortés.

UPN dio un golpe importante en la jornada 8 del Torneo Apertura al derrotar 0-2 a Platense en Puerto Cortés. Tras el partido, el técnico Salomón Nazar destacó el esfuerzo físico, el orden táctico y la concentración de sus dirigidos para conseguir una victoria en una cancha que históricamente se les había complicado. Nazar explicó que el equipo llegaba con poco descanso después del compromiso disputado en Choluteca, pero sus jugadores respondieron de buena manera. “La verdad que es un buen esfuerzo del grupo. Venimos de jugar un partido con unas temperaturas complicadas en Choluteca, descansamos muy poco y ahora igual. Pero el equipo respondió muy bien”, manifestó el estratega. El entrenador también se refirió a las modificaciones realizadas en su alineación, tomando en cuenta las lesiones y el proceso de recuperación de varios futbolistas.

“Algunos jugadores tenían cuestiones de tipo táctico y otros venían recuperándose. La mayoría ha tenido alguna lesión, pero sin duda que nos vamos a echar una mano en este conjunto de torneos”, explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el adelantamiento de la última línea, una decisión táctica que complicó el juego de Platense. Nazar aseguró que es una variante que han venido trabajando. “Se viene trabajando. Es un estilo que vamos a ver en este equipo, porque Platense intentaba filtrar balones y nosotros buscábamos controlar esas situaciones”, señaló. El técnico reconoció que UPN ha tenido dificultades para consolidar un once titular debido a las lesiones y a la conformación tardía del plantel, pero destacó la evolución del grupo. “Nos ha costado poder consolidar el once. Hemos tenido algunas lesiones y suspensiones. Como se armó bastante el plantel y la gestión no ha sido muy buena para poder organizarlo desde temprano, nos ha costado, pero hoy, aparte de jugar más o menos bien, hubo un buen esfuerzo de los muchachos, un buen esfuerzo físico y mucho orden táctico”, afirmó. Ese orden, según Nazar, fue determinante para controlar el encuentro y aprovechar las oportunidades generadas.

“Eso nos permitió controlar el partido. Fuimos eficientes, fuimos eficaces. Llegamos poco, pero anotamos dos goles que nos permitieron ganar el partido. Además, en el segundo tiempo lo decidimos bastante bien”, agregó. La victoria también tuvo un significado especial para UPN, ya que Nazar recordó que el equipo llevaba varios años sin ganar en Puerto Cortés. “El equipo tenía cinco años de no ganar acá. El último partido que le ganamos a Platense fue en Choluteca, la temporada pasada. Ha sido una cancha difícil para nosotros”, recordó. Sobre el rival, el entrenador universitario destacó la intensidad del conjunto porteño y explicó que preparó el encuentro tomando en cuenta las características de sus futbolistas. “Vemos que Platense es un equipo de mucha lucha, de gente joven, que se ha atrevido a jugar fútbol, pero obviamente no tenía el equipo del torneo pasado, que tenía un mejor nivel. Diseñamos un esquema de acuerdo con los jugadores que teníamos y, afortunadamente, los muchachos estuvieron atentos, bien concentrados y cumplieron a pie de la letra el guion que se les dio”, comentó. Nazar también explicó que el inicio del partido fue complicado, algo que consideró normal por el empuje del equipo local. “Es normal que el equipo de casa en los primeros minutos trate de batallar al rival. Tuvieron ese empuje y controlamos más o menos bien esa situación. Luego, el equipo empezó a hacer el juego que habíamos planificado”, indicó. El técnico atribuyó parte de la mejoría de UPN a la unión que se ha generado dentro del plantel, especialmente después de un inicio complicado en el campeonato.