Concacaf confirma fechas y horarios de semifinales y repechaje de Copa Centroamericana

La Concacaf confirmó este viernes el calendario de los enfrentamientos de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 en el cual están clasificados Olimpia y Motagua y también se conoció las fechas del Repechaje que jugará Marathón en busca de un boleto a la Concacaf Champions Cup. Olimpia, que aplastó al LA Firpo en cuartos de final, jugará contra el Cartaginés de Costa Rica, mientras que Motagua, que dejó en el camino al Alianza, lo hará frente al Alajuelense, tricampeón de la competencia. Además, los cuatro clubes ya aseguraron su clasificación directa a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

El equipo merengue de Eduardo Espinel abrirá las llaves de las semifinales cuando visite al Cartaginés en el estadio José Rafael Fello Meza de la ciudad de Cartago, Costa Rica. El partido de ida está programado para el miércoles 21 de octubre a las 8.30 de la noche. El duelo de vuelta será el miércoles 28 del mismo mes en el Nacional Chelato Uclés a las 9.00 PM.

Por su parte, el Motagua le hará los honores al tricampeón Alajuelense con el primer choque a jugarse el jueves 22 de octubre a partir de las 7.00 PM en el estadio Nacional Chelato Uclés, mientras la vuelta se llevará a cabo el jueves 29 en el Estadio Alejandro Morera Soto a las 8.00 de la noche.

FECHA DEL REPECHAJE

Mientras tanto, los eliminados de la Copa Centroamericana tendrán una última chance de llegar a la Champions de Concacaf: Saprissa enfrentará al Firpo y Alianza a Marathón. Los dos ganadores conseguirán los últimos boletos centroamericanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Marathón recibirá al Alianza en San Pedro Sula el martes 20 de octubre a las 8:00 PM y el día 27 intentará sellar el pase en el Estadio Cuscatlán de El Salvador en el mismo horario. El 21 de octubre, el Firpo chocará ante Saprissa a las 6:30 PM en el Estadio Jorge El Mágico González y la vuelta será el día 28 también en el mismo horario.

DÓNDE VER LA COPA CENTROAMERICANA POR TV

Los aficionados podrán seguir la Copa Centroamericana Concacaf 2026 a través de los socios oficiales de transmisión de la Confederación, incluidos CBS/Paramount+ (Estados Unidos – inglés), Fox (México), ESPN y Disney+ (Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe), y OneSoccer (Canadá).



Fechas y horarios de las semifinales de Copa Centroamericana

Partidos de Ida de las Semifinales Miércoles, 21 de octubre de 2026

8:30 PM Cartaginés (CRC) vs. Olimpia (HON) - Estadio José Rafael “Fello” Meza Jueves, 22 de octubre de 2026

7:00 PM Motagua (HON) vs. LD Alajuelense (CRC) - Estadio Nacional Chelato Uclés Partidos de Vuelta de las Semifinales Miércoles, 28 de octubre de 2026

9:00 PM Olimpia (HON) vs. Cartaginés (CRC) - Estadio Nacional Chelato Uclés Jueves, 29 de octubre de 2026

8:00 PM LD Alajuelense (CRC) vs. Motagua (HON) - Estadio Alejandro Morera Soto

Fechas y horarios de los Repechajes