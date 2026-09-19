Accidente deja al menos 12 personas heridas en San Francisco, Lempira

Lempira, Honduras. Al menos 12 personas resultaron heridas la tarde de este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica Erandique con Maiquira, en el municipio de San Francisco, departamento de Lempira. De acuerdo con los primeros reportes, los afectados se transportaban en un carro tipo paila que habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control y se registrara el aparatoso accidente.

Entre los lesionados se encuentra una mujer embarazada y, de manera preliminar, también habría menores de edad. Las autoridades aún no han confirmado la identidad de todas las personas afectadas ni la gravedad de sus lesiones. Tras el accidente, los heridos fueron trasladados de emergencia en ambulancias y vehículos particulares hacia el Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempira. En el área de Emergencia de ese centro asistencial fueron ingresados varios pacientes afectados en el accidente vial. La llegada de los lesionados generó presión sobre la capacidad de atención del hospital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse