Identifican a joven fallecido en accidente vial en Santa Rosa de Copán

Familiares de Isacc llegaron a la escena del accidente a identificado. El jovencito conducía un vehículo tipo turismo , color azul, el cual quedó destruido parcialmente.

Santa Rosa de Copán. Isaac Santos Villanueva, de 18 años, perdió la vida la noche del martes tras sufrir un accidente de tránsito tipo volcamiento en la carretera internacional CA-4, en el sector conocido como El Derrumbo, en Santa Rosa de Copán.

Santos Villanueva era conocido cariñosamente por amigos y familiares con el apodo de “El Caballito”.

Isaac había asumido recientemente el mando del taller mecánico de su padre, conocido como “Caballo”, quien también falleció hace unos meses.

De acuerdo con versiones de familiares y amigos, el accidente pudo haberse producido por exceso de velocidad, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones de las autoridades.

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La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el volcamiento y determinar las causas del fatal accidente.