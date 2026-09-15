Video de supuestos paracaidistas saltando desde un helicóptero sobre el Estadio Nacional es de IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra a un supuesto helicóptero sobrevolando presuntamente el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato” Uclés mientras varias personas saltan desde la aeronave y descienden hacia la cancha. Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica. La secuencia presenta varias inconsistencias visuales compatibles con una generación digital. "Preparando para el salta de paracaidistas el 15 de septiembre", dice el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok, compartida más de 45 veces desde el 14 de septiembre de 2026.

Cientos de estudiantes salieron este 15 de septiembre a las calles de Honduras para participar en las celebraciones por los 205 años de independencia, en una jornada marcada por los desfiles y las ceremonias cívicas realizadas en distintas ciudades del país. En Tegucigalpa, los actos comenzaron desde tempranas horas con las ceremonias oficiales y posteriormente dieron paso al desfile estudiantil. Unos 60 centros educativos fueron convocados para recorrer una ruta que inició en el bulevar Suyapa y finalizó en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el recorrido participaron bandas de guerra, palillonas, pomponeras y diferentes cuadros preparados por los estudiantes. El Estadio Nacional funcionó como punto de llegada de las delegaciones y concentró parte de los actos de cierre de la celebración en la capital. La conmemoración no se limitó a Tegucigalpa. Los desfiles se desarrollaron simultáneamente en diferentes ciudades y municipios de los 18 departamentos, como parte de las actividades organizadas para recordar la independencia centroamericana del 15 de septiembre de 1821. Sin embargo, una de las exhibiciones que había acompañado celebraciones de años anteriores estuvo ausente este 2026: no se realizaron saltos de paracaidistas durante los desfiles en el Estadio Nacional.

Inconsistencias visuales

Una búsqueda en Google Lens, utilizando un fragmento del video viral, no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que respalden la autenticidad del contenido. Un análisis visual permitió identificar anomalías principalmente en el helicóptero y en las personas que supuestamente saltan desde él típidas de contenidos creados con inteligencia artificial (IA). En primer lugar, a medida que avanza la secuencia, algunos detalles y la estructura de la aeronave no mantienen una apariencia completamente uniforme entre fotogramas. La sombra de la supuesta aeronave proyectada sobre el campo de fútbol y la gradería no coincide de forma natural ni fluida con el desplazamiento de la aeronave. La palabra pintada en la gradería presenta variaciones en la definición de sus bordes También se observan irregularidades en los contornos y proporciones de las figuras de las personas que salen del helicóptero. Los supuestos paracaidistas aparecen poco definidos durante diferentes momentos de la caída y su apariencia cambia mientras se desplazan. La interacción entre las figuras, la aeronave y el entorno tampoco mantiene una coherencia visual constante. Este tipo de variaciones constituye una inconsistencia temporal: objetos o personas que deberían conservar sus características físicas cambian de forma, tamaño o detalle durante una misma secuencia.

No hubo salto de paracaidistas