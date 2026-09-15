Rudman palpita el juego vs Alajuelense y ausencia de jugadores de Marathón en la 'H'

San Pedro Sula, Honduras.

En exclusiva con DIARIO LA PRENSA, el técnico verdolaga, Silvio Rudman , habló del trascendental duelo ante el conjunto costarricense, también se refirió a los polémicos gestos protagonizados por Carlos Pérez hacia Félix García y fijó su postura sobre la convocatoria de la Selección de Honduras , en la que José Francisco Molina no incluyó a ningún futbolista del Marathón.

El Marathón se prepara para una de sus citas más exigentes de la temporada ante la Liga Deportiva Alajuelense por la Copa Centroamericana, en medio de un ambiente cargado por distintos temas que rodean al equipo.

Profe, y en el plantel, ¿cuánto ha podido conocer usted a Alexy Vega, a Chelito, que están lesionados, pero cuánto ha podido conocerlos usted también como persona? Realmente tuve la posibilidad de hablar con los dos, con Martínez y con Vega. Sé de lo importante que son para el grupo, atravesaron un momento duro que fueron las lesiones, las operaciones, pero hoy, la verdad, ya están con nosotros, ya están haciendo una rehabilitación con el doctor, los veo muy bien, han evolucionado de forma satisfactoria. Y como les dije a ellos dos, para mí, para el equipo van a ser muy importantes y ojalá, Dios quiera, ya se puedan incorporar a partir y van a ser parte también importante de todo.

- Alberth Elis es uno de los recientes fichajes de Marathón para esta temporada, fue un partidazo contra la Liga Deportiva Alajuelense, pero su nivel siempre es un incógnito luego de la lesión que tuvo en su cráneo, en su cerebro. ¿Cómo ha visto usted su evolución? ​​​​​​La verdad, es un ejemplo a seguir. Como bien lo decís, con los inconvenientes que tuvo, ya salió adelante. La verdad, a medida que van pasando los días, cada vez lo veo mejor. El otro día hizo un gran partido con Alajuelense, con Olimpia tuvo minutos y, la verdad, lo hizo muy bien. Así que es un jugador que nos va a dar muchísimo, tengo mucha confianza en él y esperemos que, a medida que pasen los partidos y tenga participación, pueda rendir muchísimo más.

Creo que hemos formado un buen grupo, en lo cual todos estamos por el mismo objetivo de que Marathón le vaya bien, que Marathón esté en los primeros lugares y, lo más importante, que compita, sea local o de visitante, con la misma idea, la misma intensidad, la misma dinámica, que sea un equipo que realmente siempre compita.

- Profe, ¿qué jugador le ha sorprendido durante todo este proceso en Marathón? Creo que lo que recalco mucho es el equipo, el equipo. Creo que, como bien lo menciono con los muchachos, creo que hoy hago mucho hincapié en la unión de grupo, en lo que es el trabajo día con día, es sentirse identificado con el club, el sentido de pertenencia.

- ¿Le sorprende más bien lo que le comento? No, no, lo que pasa es que no he visto, la verdad no he visto nada. Creo que acá lo importante es el fútbol y que vamos a enfrentar a un buen rival el jueves.

- Profesor, hablando siempre desde el momento de la actualidad, bueno, vimos unas imágenes de Chuy Pérez que muchos aficionados se quejan por un tipo de racismo, una imagen de racismo. ¿Qué opina usted al respecto sobre esta imagen? No, te soy honesto, no he visto nada. En el fútbol pasan situaciones, pero así puntual de lo que me comentás, no he visto nada.

- Profesor, ¿cómo se ha encontrado usted a este Marathón desde su llegada? ¿Cuánto cree que ha evolucionado este equipo bajo su mandato? La verdad te digo, vamos en buen camino, ¿no? Creo que el equipo ha crecido. Lo que es el torneo, recién llevamos siete fechas, en lo cual estamos teniendo una regularidad. Después, en la Centroamericana, de a poquito vamos creciendo, vamos agarrando más volumen de juego, más intensidad, más dinámica. El equipo se lo ve comprometido, tenemos un grupo de excelentes personas y excelentes jugadores, así que bueno, creciendo y siguiendo con la ilusión y el deseo de cumplir objetivos.

- ¿Cuánta ventaja absorbe el Marathón? Porque ya jugó un partido en el estadio Morera Soto y ya lo jugó bajo su mandato. ¿Cuánta ventaja considera usted que puede tener por haber jugado allá en el Morera Soto? No, no, no le veo ninguna clase de ventaja. Sabemos que va a ser un partido importantísimo para los dos equipos, en lo cual los dos van a querer hacer un juego inteligente y, bueno, esperemos que pueda ser un fútbol para nosotros que sea dinámico, que sea intenso, que nosotros vamos siempre a proponer un equipo realmente que plasme una idea, siempre teniendo un orden, respetando mucho al rival y sabiendo de que va a ser un partido importantísimo para los dos.

- Profesor, se viven horas de mucho nerviosismo, pero asimismo de mucha ilusión por parte del plantel, de aficionados, porque se viene una cita importante ante Alajuelense para la Copa Centroamericana Sí, así es, como bien lo mencionaba, con mucha ilusión, con muchos deseos de hacer un buen partido el jueves, lo cual sabemos que tenemos que hacer un juego inteligente. Sabemos que vamos a enfrentar al tricampeón de la CONCACAF, sabiendo que tiene jugadores muy importantes, de jerarquía, pero bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo que de a poco vamos mejorando en lo que es el aspecto técnico y táctico, y bueno, ahora tenemos dos o tres días para poder que la gente llegue bien y llegar con plantel completo.

- Yairo Moreno, ¿cómo lo puede describir como jugador?

Yairo es un jugador que lo conocía de Pachuca, él estuvo en Pachuca, estuvo en León, es un gran profesional.

- ¿Fue difícil convencerlo de venir acá?

No, sabés que cuando hablé con él y salió la posibilidad de que yo venía a dirigir a Marathón, enseguida lo invité. Estábamos buscando ahí un volante, un enganche, una media punta y la verdad que siempre fue un jugador que de mitad de cancha para adelante es un jugador desfachatado, es un jugador que encara, con mucha pegada. La verdad, me pone contento de que esté acá en el Marathón, de que esté jugando y bueno, esto para él y para el equipo recién comienza y bueno, esperemos que sigamos por el mismo camino.

- Dentro de la última polémica de Marathón, se dio cuando se le preguntaba por qué había sacado a Farioli y a Yairo en aquel partido contra la Liga, ¿qué han podido hablar con los muchachos? Vimos que Farioli termina jugando en los 90, por ahí salió un video que a Farioli le exigían un poco más

No, sobre ese tema ya se aclaró, ya lo he hablado.

- Le pregunto por la postura que también el jugador tomó ese mismo día

Lo hablé directamente con Farioli, lo hablé con Yairo, ellos los dos me pidieron el cambio, por eso fue que salieron del partido. Para mí ellos son importantes como todos y quedó aclarado y ahora ya pensaré en lo que viene.

- Profe, ¿cuánto ha cambiado el fútbol hondureño desde que usted era jugador, ahora usted es entrenador, lo dirige? ¿Cuánto ha cambiado este fútbol, cómo lo ha visto en evolución del 2000 al 2025, en estos 25 años que han pasado?

La verdad ha evolucionado mucho el fútbol hondureño, hay equipos muy competitivos, hoy la Liga es muy competitiva, cualquiera le puede ganar a otro adversario. Creo que hoy se ha equiparado muchísimo, va en pleno crecimiento y realmente hay muy buenos jugadores en distintos equipos, así que esperemos que en el torneo local siga habiendo juegos tan disputados y que la convocatoria de la gente de cada equipo sea importante para ir creciendo.

- ¿Hay algún jugador de otro equipo que le llame la atención, que le gustaría dirigirlo o que le gusta su manera de jugar?

A mí me gustan todos los del Marathón, a mí me gusta la plantilla del Marathón. En estos momentos, a mí lo que me importa es todos los jugadores que tengo en el Marathón, que estoy orgulloso de dirigirlos y que entrenan, que trabajan y que son profesionales.

- Y en cuanto al fútbol argentino, la fuerza básica, ¿cuánta diferencia hay entre la fuerza básica del fútbol argentino con lo que tenemos hoy en el país?

El proceso formativo de los jóvenes en Argentina es muy fuerte. Acordate que ya empiezan a jugar de novena división a reserva. Hoy un chico de novena división tiene 11, 12 años, tiene un proceso formativo muy importante, los clubes realmente se abastecen de los jóvenes, de poder venderlo, de poder llegar a Primera División.

Hoy la mayoría del fútbol argentino tiene que vender jugadores para poder cubrir todo lo que es el tema de nómina, el tema de plantilla, pero yo veo que también acá en Honduras veo mucho el tema de las reservas, hay jugadores importantes en varios equipos de lo que he visto y hay que confiar, el joven hondureño tiene mucha capacidad. Nosotros hoy tenemos cuatro o cinco menores en el primer plantel, ya tuvieron minutos y yo le tengo mucha fe al joven hondureño para darle la posibilidad y que crezca.

- En el último clásico que jugó Marathón lo vimos en la gradería observando el partido, es algo que usted a menudo lo hace, ¿qué consejo le da también al cuerpo técnico de reserva o qué le pide usted para que cada jugador pueda llegar a Primera?

Realmente estamos al pendiente de la reserva, cuando realmente está la posibilidad de que no lo ocupamos en Primera División automáticamente van a hacer fútbol con la reserva. Es un equipo que está bien formado, que está bien dirigido, que el proceso formativo es importante porque llegan realmente preparados para una Primera División, así que lo veo bien y lo veo bien encaminado para que puedan seguir creciendo los jóvenes.

- Profe, algo que llamó mucho la atención fue en ese momento de su llegada. Usted comentó que Juan Román Riquelme le había permitido estar acá, que le ayudó para estar acá, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que usted pudo hablar con Juan Román Riquelme para hoy dirigir acá?

La verdad trabajé cuatro años en Boca Juniors, en lo cual estuve cuatro años con la Sub-20 de Boca. Bueno, realmente ya hace como tres o cuatro años tenía diálogo ya con Daniel Otero, con el presidente del club, de tener la posibilidad de venir a dirigir y bueno, Dios pone en el camino las situaciones y se dio la posibilidad de poder ser el director técnico de Marathón en el club, en lo cual me pone orgulloso.

He cumplido un sueño de venir a dirigir acá porque es un equipo que quiero y siento mucho y bueno, de ahí en más, tengo palabras de agradecimiento con Juan Román Riquelme y con el Chelo Delgado que me permitieron salir del club, tomar este desafío tan grande y realmente siempre palabras de agradecimiento porque tenía ganas de venir acá y él me facilitó para poder venir a dirigir acá Marathón, sabiendo del cariño que uno le tiene a Marathón y la posibilidad de poder dirigirlo.



- ¿Ve los partidos de Marathón, Riquelme? ¿Ha visto alguno o no se lo ha comentado?

No, obvio que sabe que uno está acá dirigiendo y todo y siempre, como es amigo, va a querer que uno le vaya bien.

- ¿Ha tenido comunicación en los últimos días? ¿Cómo le está yendo en el fútbol hondureño? ¿Cuándo fue la última vez que platicó con Román?

No, ya tiene un tiempo que habla, pero siempre hablamos, pero no de fútbol, no de otras cuestiones.

- ¿Le va a llevar alguna camisa de Marathón cuando regrese a Argentina?

Claro que sí.

- ¿Con la 10?

Le voy a llevar la de Marathón, claro que sí.

- Profe, hablando de temas hoy, la Selección Nacional dio la convocatoria para la Nations League. Algo que se ha hablado mucho entre directivas y lo que ha pasado con Marathón es que no le toman en cuenta a jugadores. ¿Le molesta eso a usted, profe?

No, esto es un proceso. Nosotros recién llevamos dos meses y medio trabajando. El equipo realmente está haciendo las cosas bien en el torneo local. Hoy tiene la posibilidad del jueves de disputar un partido importantísimo con Alajuelense.

Como yo le digo a mis muchachos, el equipo realmente está jugando bien. Tenemos jugadores de mucha valía. Y lo que tienen que pensar es en el día a día, en seguir jugando bien al fútbol, preparándose y realmente pensar en Marathón. Después los sueños se cumplen, pero se tienen que abocar en el club, en Marathón.

- ¿Usted qué les puede decir a los muchachos que se ilusionaron con una posible convocatoria? Un Carlos Argueta que está pasando por un buen momento, Tomás Sorto que usted lo ha recuperado, Javier Arriaga que se ha recuperado.

No, para nada. No porque el fútbol es así. Hoy tienen la posibilidad de estar en Marathón, que es un equipo grande, que tiene convocatoria, que realmente lo están haciendo bien. Y ya les llegará el momento. Esto es perseverancia, trabajo, dedicación. Todo llega. Lo importante es que están haciendo bien las cosas en su club y tienen que seguir trabajando.

- ¿Usted ha tenido alguna plática con José Francisco Molina, el técnico de la Selección?

No, no, no he tenido ninguna.

- ¿Con Francis Hernández o alguien de la Federación?

Tampoco.

- Profe, ¿en la Selección cuánto pendiente ha estado usted de lo que pasa con el fútbol hondureño en cuanto a Selección?

No, realmente lo único que uno desea desde que vino a dirigir al fútbol de Honduras es desearle la mayor suerte a todo su cuerpo técnico. Acá hay capacidad, hay buenos jugadores y desde allá desearle lo mejor y ojalá, Dios quiera, pueda tener un ciclo exitoso.

- Antes de cerrar esta entrevista, el manejo del club en el último torneo hubo un gran problema, indisciplina, una bomba que estalló. ¿Cómo ha sido manejar esas distracciones fuera de la cancha de algunos jugadores y cómo controlarlos para que no afecten dentro de una cancha?

A mí lo que me compete es desde que llegué en adelante, desde que arrancamos el primer partido con Independiente. Desde ahí en adelante, lo que yo te puedo comentar es que tenemos un grupo espectacular, que tenemos gente de bien, que tenemos jugadores realmente que tienen ganas de cumplir objetivos, profesionales.

Realmente lo menciono que estoy orgulloso de la plantilla que tenemos. Hoy realmente nosotros contamos con el presidente Daniel Otero, con la junta directiva, con un cuerpo técnico, con una afición que es maravillosa. Y uno siempre no se cansa de decir que tengo palabra de crecimiento con la gente y decirle que confíen, que nosotros vamos a trabajar y que gracias a Dios vamos por el buen camino.

- ¿Hay presión? ¿Siente usted presión por darle la décima a Marathón que se le ha negado por varios años?

Nosotros lo que tenemos es el objetivo de trabajar día con día. Yo soy una persona que trabajo mucho el día a día y hoy lo que estoy pensando ya en el partido del jueves, que tenemos que ser un equipo inteligente, que tenemos que ser un equipo ordenado, que tenemos que plasmar una idea de juego, que tenemos que ser intenso, que tenemos que ser dinámico y que siempre tratamos de llegar a portería contraria. Eso es lo que vamos a proponer.

- Usted que ha manejado en varios equipos jóvenes, ¿hay algún tipo de alianza que usted pueda decir: este jugador podría brillar en Argentina, este jugador podría brillar en México? ¿Alguno que usted diga?

Creo que hoy todos los jugadores que están en el Marathón, en la plantilla, tienen mucha capacidad de jugar en un montón de lugares. Es solo que se les pueda dar la posibilidad. Lo importante de hoy es que tengan un torneo muy bueno acá en el Marathón y se puedan fortalecer y los puedan conocer. Hoy creo que lo que es el tema de la Centroamericana lo ha vestido al equipo en sí, porque hoy realmente hablan mucho del tema del Marathón, del equipo, de los jugadores, de la jerarquía que hay dentro del plantel. Así que lo importante siempre es la humildad y el trabajo que hacen día con día.

- Para ir finalizando, ¿qué clásico es el que más disfruta usted? Ya le tocó jugar dos, dirigir dos, pero ¿cuál es el que más se disfruta en el fútbol hondureño?

No, no, todos los clásicos tienen un especial. Realmente todos se disfrutan y uno lo trata de vivir con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho deseo de ganarlos y hay que seguir preparándose.

- ¿Se ve levantando la décima en diciembre?

Lo que me veo es pensar en el próximo partido que tenemos. Todos tenemos objetivos, todos tenemos ganas, pero soy una persona que me fijo mucho en el día a día, así que ahora lo que pienso es en el partido del jueves.