No hay registros de que Francisco Morazán dijera la frase “Si avanzo, seguidme...”

San Pedro Sula, Honduras

En el marco de la conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras, la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos (Secapph) atribuyó en redes sociales a Francisco Morazán la frase: “Si avanzo, seguidme; si me detengo, empujadme; si retrocedo, matadme", dice la cita adjudicada a Morazán en la publicación de la institución estatal. Sin embargo, no hay registros documentales que prueben que el prócer hondureño haya pronunciado o escrito esa expresión. Una versión anterior fue atribuida desde 1814 al militar francés Henri de La Rochejaquelein, aunque investigaciones históricas también cuestionan que este la pronunciara literalmente. Búsquedas realizadas por LA PRENSA Verifica en recopilaciones de sus escritos, obras biográficas, bibliotecas digitales y archivos históricos no permitieron encontrar la frase ni pruebas de que Morazán sea su autor. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes , que reúne memorias, manuscritos y parte de la obra documental del hondureño, tampoco registra la expresión entre los textos atribuidos al prócer. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La frase procede de una arenga mucho más antigua, relacionada con la Revolución francesa. Su redacción fue modificándose con el paso del tiempo y terminó adjudicada a diferentes personajes históricos.

A un militar francés

La versión histórica más antigua localizada por LA PRENSA Verifica aparece en las memorias de Marie-Louise-Victoire de Donnissan, marquesa de La Rochejaquelein, publicadas por primera vez en 1814. En ese libro, la autora atribuyó la arenga a Henri du Vergier, conde de La Rochejaquelein, un joven militar monárquico que combatió contra las fuerzas republicanas durante la guerra de la Vendée, una insurrección ocurrida en Francia a partir de 1793. La versión adjudicada al francés dice: “Amigos míos, si avanzo, seguidme; si retrocedo, matadme; si muero, vengadme”. La frase habría sido pronunciada ante campesinos que le pidieron dirigirlos contra las tropas republicanas. La Rochejaquelein tenía entonces 20 años y posteriormente se convirtió en uno de los jefes del Ejército Católico y Real de la Vendée. Murió en enero de 1794. Un estudio publicado en la revista académica French History , de Oxford University Press , establece que la edición de 1814 de las memorias de la marquesa constituye la fuente documental de la célebre arenga. La obra también está disponible en Project Gutenberg , a partir de ejemplares digitalizados por la Biblioteca Nacional de Francia. La cita ya había sido relacionada con La Rochejaquelein cuando Morazán apenas comenzaba su vida. El militar francés habría pronunciado la arenga en 1793, alrededor de seis meses después del nacimiento del prócer hondureño, ocurrido el 3 de octubre de 1792.

Dudas en la versión francesa

La existencia de una fuente publicada en 1814 no demuestra que La Rochejaquelein pronunciara literalmente esas palabras en 1793. El análisis publicado por French History advierte que existen razones para dudar de algunos detalles del relato. La marquesa no presenció la supuesta arenga, pues en ese momento se encontraba encarcelada con su esposo en Bressuire, a varios kilómetros del lugar. El manuscrito original tampoco conserva el orden con el que la frase se popularizó. Según la investigación académica, la primera versión decía: “Si retrocedo, matadme; si avanzo, seguidme; si muero, vengadme”. Editores posteriores modificaron el orden de sus partes. El estudio explica que la expresión terminó incorporada a la construcción heroica de La Rochejaquelein y fue inscrita en monumentos y objetos conmemorativos dedicados al militar francés. Por ello, lo comprobable no es que él pronunciara la frase palabra por palabra, sino que una versión le fue atribuida documentalmente desde 1814, unos 28 años antes de la muerte de Morazán.

Cambió con el tiempo