Senaf activa protocolo tras denuncia de abuso de una joven

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) informó que activó de inmediato su protocolo de actuación tras conocer una denuncia presentada por una joven que señaló a un psicólogo como supuesto responsable de un abuso y afirmó posteriormente haber sido informada de que estaba embarazada. En un comunicado oficial, la Senaf precisó que la denunciante tiene 21 años, luego de que inicialmente se presentara como menor de edad. La institución señaló que su actuación se rige por el interés superior de niñas, niños y adolescentes y que adoptó medidas para resguardar la identidad, privacidad e integridad física y emocional de la joven.

Denuncia de la joven

La joven relató en una entrevista con HCH que anteriormente se encontraba en situación de calle y que, mientras permanecía bajo resguardo de la Senaf, acudió con un psicólogo debido a que atravesaba una situación emocional delicada y había tenido pensamientos relacionados con quitarse la vida. Según su testimonio, durante una atención el profesional le habría ofrecido un jugo después de que ella manifestara que tenía hambre. La joven aseguró que, tras consumir la bebida, comenzó a sentirse mal y posteriormente perdió el conocimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Yo no supe qué pasó”, relató la joven al referirse a lo ocurrido después de ingerir el líquido.

De acuerdo con su versión, despertó desnuda, con mareos y con dolor y molestias en sus partes íntimas. Posteriormente, afirmó que cuestionó al psicólogo sobre lo ocurrido, pero que este habría negado que se hubiera producido algún hecho de carácter sexual. Tiempo después, la joven acudió a recibir atención médica y mostró durante la entrevista documentos relacionados con una prueba de embarazo que, según afirmó, dio resultado positivo. De acuerdo con su relato, en el centro asistencial le informaron que tenía siete semanas de embarazo y que debía continuar con controles médicos. La joven aseguró que el hecho que denuncia habría ocurrido el 28 de julio de este año y manifestó que comunicó lo sucedido a autoridades. Sin embargo, sostuvo que, desde su perspectiva, no recibió el respaldo que esperaba tras plantear su denuncia. También explicó que conoce físicamente al psicólogo al que señala, pero que desconoce su nombre, debido a que, según indicó, la identidad del personal que trabaja en la institución se encuentra protegida.

Medidas de la Senaf

Ante la denuncia, la Senaf aseguró que su primera obligación es garantizar la protección de la joven y reiteró que ninguna persona debe ser expuesta, señalada ni revictimizada. La institución hizo además un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a contribuir con esa protección. La institución también manifestó que se encuentra a disposición del Ministerio Público y de los órganos competentes para aportar la información y documentación que sea requerida durante las investigaciones.

📢 COMUNICADO OFICIAL



La SENAF informa a la población sobre las medidas adoptadas ante la denuncia pública presentada recientemente.



Reiteramos nuestro deber de proteger los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas involucradas. pic.twitter.com/zU0GWTgz3w — Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (@senaf_hn) September 18, 2026

Asimismo, la Senaf aseguró que no encubrirá a ninguna persona, independientemente de su cargo o vínculo con la institución. La secretaría indicó que cualquier denuncia relacionada con la vulneración de derechos será recibida, registrada y canalizada con la debida diligencia. En el comunicado, la Senaf también señaló que brindará acompañamiento a la joven a través de las instituciones correspondientes. La entidad indicó que trabaja en la localización de los padres de ella para que puedan acompañarla durante este proceso.