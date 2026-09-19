Sevilla vs Barcelona, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por LaLiga

Sevilla, España.

El Barça de los récords (7 victorias en los primeros siete partidos del curso), líder en solitario de LaLiga EA Sports, quiere llegar al parón de selecciones con un pleno de victorias, aunque lo tendrá complicado ante un Sevilla con unos números que no se le recordaban.

Los azulgrana están exhibiendo una contundencia fuera de lo normal. Con seis victorias en el campeonato (28 goles a favor y 6 en contra), más otra goleada más (5-1 ante el Feyenoord en el único partido de la Champions disputado), los azulgranas están a un nivel superior.

Además Flick ha conseguido mantener enchufado a todo el equipo, con continuas rotaciones (cuatro en el último partido) y la continua aparición sorpresa de diferentes jugadores.

En la goleada ante el Racing de Santander (7-2), fueron Karim Adeyemi y Joao Cancelo, en otras ocasiones Xavi Espart, el nuevo propietario del carril izquierdo, y siempre Raphinha, el indiscutible líder goleador del equipo, y Lamine Yamal.

Con estos mimbres, el Barça se ha mostrado a un nivel perfecto. Fuera de casa ha ganado por 0-5 en Elche y en Valencia y por 2-4 ante el Levante, en el único partido que ha despertado dudas hasta ahora, aunque con el 0-3 los catalanes levantaron el pie del acelerador.

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La idea de Flick de conseguir distancia en estas primeras semanas de competición le ha salido bien. Con un nuevo preparador físico, su compatriota Benjamin Kugel, un hombre de su absoluta confianza y con el que coincidió en la selección alemana campeona del mundo en 2014.