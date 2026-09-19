Honduras declara terroristas a tres estructuras criminales

Tegucigalpa. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) acordó la noche del jueves 18 de septiembre adoptar una nueva medida contra tres organizaciones criminales que operan en Honduras, las cuales serán declaradas como asociaciones terroristas. La determinación fue tomada después de una extensa reunión celebrada en Casa Presidencial, que se prolongó durante varias horas y concluyó cerca de las 10:00 de la noche. Hasta el cierre del encuentro, ninguno de los funcionarios convocados ofreció declaraciones sobre lo discutido.

La sesión fue dirigida por el presidente Nasry Asfura y contó con la participación de los titulares de los tres poderes del Estado. A la reunión asistieron el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo. También estuvieron presentes el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore; el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio; el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez; el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, y el ministro de la Presidencia, Luis Castro, entre otros funcionarios. Durante el encuentro, los integrantes del CNDS aprobaron de manera unánime reforzar las acciones de seguridad dirigidas contra tres estructuras criminales. Sin embargo, los nombres de las organizaciones señaladas no fueron revelados y, de acuerdo con lo informado, serán dados a conocer posteriormente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse