Honduras declara terroristas a tres estructuras criminales

Tegucigalpa. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) acordó la noche del jueves 18 de septiembre adoptar una nueva medida contra tres organizaciones criminales que operan en Honduras, las cuales serán declaradas como asociaciones terroristas.
La determinación fue tomada después de una extensa reunión celebrada en Casa Presidencial, que se prolongó durante varias horas y concluyó cerca de las 10:00 de la noche. Hasta el cierre del encuentro, ninguno de los funcionarios convocados ofreció declaraciones sobre lo discutido.
La sesión fue dirigida por el presidente Nasry Asfura y contó con la participación de los titulares de los tres poderes del Estado. A la reunión asistieron el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo.
También estuvieron presentes el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore; el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio; el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez; el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, y el ministro de la Presidencia, Luis Castro, entre otros funcionarios.
Durante el encuentro, los integrantes del CNDS aprobaron de manera unánime reforzar las acciones de seguridad dirigidas contra tres estructuras criminales. Sin embargo, los nombres de las organizaciones señaladas no fueron revelados y, de acuerdo con lo informado, serán dados a conocer posteriormente.
La decisión de incorporarlas bajo la categoría de asociaciones terroristas implicaría una modificación en la estrategia utilizada por las instituciones de seguridad para combatir a estas estructuras y permitiría concentrar recursos estatales en las acciones destinadas a desarticularlas.
Otro de los asuntos que estuvo sobre la mesa fue la posibilidad de adoptar nuevas medidas mediante el estado de excepción en determinados municipios. No obstante, durante la reunión del jueves no se alcanzó ningún acuerdo al respecto.
Tomás Zambrano anunció que ofrecerá detalles sobre lo discutido en el CNDS durante una comparecencia programada para las 9:30 de la mañana de este viernes en El Progreso, Yoro.