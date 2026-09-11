Gerzon Velásquez no dijo que Honduras sea más seguro que El Salvador ni que la violencia sea un invento

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que Honduras es más segura que El Salvador y que los hechos violentos son inventos de las redes sociales. Sin embargo, esto es falso. Tras revisar registros públicos, fuentes oficiales y medios de comunicación en busca de evidencia que respalde la supuesta cita, no se encontró ningún registro de que haya sido pronunciada. Además, una fuente de la Secretaría de Seguridad confirmó que Velásquez no expresó tales palabras. “En nuestras estadísticas, somos más seguros que El Salvador. La gente en redes sociales con la IA inventa videos de hechos violentos”, dice la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 10 de septiembre de 2026.

Desde que asumió como ministro de Seguridad, el 5 de febrero de 2026, Gerzon Velásquez ha dado declaraciones sobre los resultados de la estrategia de seguridad, especialmente en relación con los homicidios y otros indicadores de violencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sus declaraciones también han generado atención por sus referencias al modelo de seguridad implementado en El Salvador. En febrero de 2026, Velásquez cuestionó que la estrategia impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele pudiera aplicarse de manera idéntica en Honduras y sostuvo que el país debía desarrollar un modelo ajustado a su propia realidad. En los meses siguientes, el funcionario reiteró que la Secretaría de Seguridad trabaja en una estrategia propia para enfrentar la criminalidad y reducir los homicidios y otros delitos. El 8 de septiembre de 2026, el gobierno de Nasry Asfura anunció la ampliación de los operativos de seguridad en barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula identificados como zonas de alta incidencia delictiva. El plan contempla reforzar la presencia de la Policía Nacional y la Policía Militar en sectores afectados por la actividad de estructuras criminales. Las acciones buscan recuperar espacios, disminuir las amenazas contra los habitantes y evitar que las familias se vean obligadas a abandonar sus viviendas a causa de la violencia. Asfura afirmó que la situación de seguridad ha mejorado, aunque reconoció que los resultados todavía son insuficientes y anunció que las intervenciones desarrolladas en algunos sectores de Tegucigalpa se extenderán a otras zonas de la capital, Comayagüela y San Pedro Sula.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Gerzon Velásquez + Honduras + más seguro + El Salvador” no arrojó registros en medios de comunicación ni cuentas oficiales que respalden la autenticidad de esas declaraciones. También se realizaron búsquedas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, pero no se encontraron resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Lo que sí se encontró en el rastreo fueron algunas declaraciones vertidas por Velásquez en una reciente conferencia de prensa, donde aseguró que, según el informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), hay una reducción en los indicadores de violencia. “Tenemos que trabajar mucho con ustedes en que la percepción sea más relativa a la objetividad de los datos. Lamentablemente, es un desafío y no hemos tenido mucho éxito con la comunicación efectiva”. El funcionario agregó que “también, es una responsabilidad social porque ahora cualquiera que tiene un celular o una red social publica un hecho sin validarlo y luego esto circula en una red de consumidores de redes sociales que crean esta percepción”, dijo Velásquez.