¿Qué es “Candú” y por qué cazaban al “Pitero”?: Historias detrás de nuestras canciones

Johann Serén, director del Ballet Folclórico Oro Lenca y un embajador cultural de Honduras, compartió con LA PRENSA su interpretación de las letras con las que muchos hemos crecido. Para él, "a la capotín" se refiere a una expresión de la gente de tierra adentro, para referirse a la llegada inminente de la lluvia, en referencia a los truenos y el ruido de la lluvia. Agrega que también se refiere al acto de enamorar a la persona amada, ofreciéndole una capa roja o azul. Escúchala aquí.