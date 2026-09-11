Emprendimientos tendrán capital semilla y dónde ofrecer sus negocios para crecer

San Pedro Sula, Honduras. Unos 516 emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de 22 municipios tendrán acceso a capacitación especializada, capital semilla y espacios de comercialización mediante el proyecto Plaza Emprendedora Senprende, que contempla una inversión de hasta 16 millones de lempiras.
El proyecto fue presentado en San Pedro Sula durante la firma de un convenio entre Senprende y el CDE-Mipyme de la región, con el propósito de fortalecer los emprendimientos, impulsar el crecimiento de las empresas y contribuir a la generación de empleo.
Jorge Velásquez, director de Senprende, explicó a LA PRENSA que San Pedro Sula fue escogida como sede para el lanzamiento debido a su importancia económica y a su papel como uno de los principales centros de emprendimiento del país.
“San Pedro Sula es el principal motor económico del país y una cuna de emprendedores”, manifestó Velásquez.
El funcionario señaló que uno de los principales objetivos del proyecto es acompañar a los emprendedores en un proceso de crecimiento que les permita pasar de los mercados locales a espacios de comercialización de mayor alcance.
Para ello, los beneficiarios recibirán capacitación, asistencia y seguimiento con el propósito de fortalecer sus negocios y lograr que sean sostenibles en el tiempo.
“Se trata de llevar a los emprendedores y a las mipymes a un lugar de comercialización mayor, incluso hasta exportar sus productos”, explicó Velásquez.
Como parte de esa estrategia, 60 mipymes tendrán la oportunidad de acercarse a mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos y Colombia, donde podrían participar en ruedas de negocios y establecer contactos con empresas de esos países.
Los 516 beneficiarios no serán seleccionados únicamente por contar con un emprendimiento. Las mipymes deberán atravesar un proceso de evaluación para identificar, entre otros aspectos, su potencial de crecimiento y desarrollo.
Velásquez indicó que se analizarán las condiciones y capacidades de cada negocio para priorizar aquellos que muestran posibilidades de expansión.
“La idea es impulsar a los que vienen creciendo con sus negocios”, señaló el director de Senprende.
El proyecto busca que el apoyo no se limite a la entrega de capital semilla, sino que incluya acompañamiento para que los negocios puedan consolidarse, generar ingresos y eventualmente acceder a nuevos mercados.
Los impulsores de la iniciativa esperan que el fortalecimiento de estos emprendimientos tenga un efecto directo en las familias beneficiarias mediante la generación de nuevas oportunidades económicas y empleos.