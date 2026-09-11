Emprendimientos tendrán capital semilla y dónde ofrecer sus negocios para crecer

San Pedro Sula, Honduras. Unos 516 emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de 22 municipios tendrán acceso a capacitación especializada, capital semilla y espacios de comercialización mediante el proyecto Plaza Emprendedora Senprende, que contempla una inversión de hasta 16 millones de lempiras.

El proyecto fue presentado en San Pedro Sula durante la firma de un convenio entre Senprende y el CDE-Mipyme de la región, con el propósito de fortalecer los emprendimientos, impulsar el crecimiento de las empresas y contribuir a la generación de empleo.

Jorge Velásquez, director de Senprende, explicó a LA PRENSA que San Pedro Sula fue escogida como sede para el lanzamiento debido a su importancia económica y a su papel como uno de los principales centros de emprendimiento del país.

“San Pedro Sula es el principal motor económico del país y una cuna de emprendedores”, manifestó Velásquez.