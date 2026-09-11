Corte Suprema de Justicia necesita más jueces para bajar mora judicial; en 2025 fue de 33%

Tegucigalpa, Honduras. Resolver la mora judicial en Honduras requiere aumentar la cantidad de jueces y establecer metas de trabajo en los juzgados, según magistradas del Poder Judicial. La necesidad de aumentar el número de operadores de justicia ocurre mientras los tribunales enfrentan una cantidad de casos que supera su capacidad de respuesta. Al cierre de 2025, más de 43,000 expedientes quedaron pendientes de resolución a nivel nacional.La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Gaudy Bustillo, explicó que la mora judicial forma parte de los ejes del plan estratégico institucional del Poder Judicial, y sostuvo que una de las condiciones para reducirla es contar con más jueces. Sin embargo, aclaró que contratar más funcionarios no garantiza por sí solo una reducción de la mora.

A su criterio, el aumento de jueces debe acompañarse de una planificación que permita medir el cumplimiento de las funciones y mejorar la atención a los usuarios. “Podemos tener una enorme cantidad de jueces, secretarios, escribientes, receptores, pero si no están cumpliendo con la función, entonces no es efectiva y por ahí viene también el hecho de la justicia efectiva, porque necesitamos generar servicio de calidad al usuario”, señaló Bustillo. RecursosLa magistrada, además, aseguró que uno de los principales obstáculos para ampliar la cantidad de operadores de justicia es el presupuesto disponible para el Poder Judicial, que es el 3% del Presupuesto General de la República, es decir, 4,396 millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “El Poder Judicial no puede seguir siendo la cenicienta de los tres poderes del Estado, requerimos que se nos establezca o se nos entregue la asignación presupuestaria que establece la Constitución de la República”, afirmó. Para Bustillo, disponer de mayores recursos permitiría fortalecer la estructura judicial y avanzar hacia una impartición de justicia en un tiempo razonable. El Poder Judicial cuenta con 972 jueces y magistrados para una población estimada en 11.18 millones de habitantes, lo que representa un promedio de un juez por cada 11,317 personas.

Mora judicial