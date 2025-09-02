Sala Constitucional busca reducir mora judicial

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El magistrado aseguró que se están implementando medidas para disminuir la mora judicial, al tiempo que admitió que los reclamos de los abogados son comprensibles, aunque pidió paciencia mientras avanzan los procesos.

Fernando Padilla, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reconoció que esta instancia es la que concentra la mayor carga de trabajo dentro del Poder Judicial.

“Entiendo a los litigantes porque también fui usuario en su momento, pero estamos comprometidos a sacar el trabajo y dar prioridad a los recursos más antiguos”, señaló.

De acuerdo con el magistrado, actualmente la Sala está resolviendo expedientes del año 2023, así como casos de alto impacto, entre ellos amparos electorales y procesos vinculados a corrupción.

Al referirse a los plazos, recordó que la Ley de Justicia Constitucional establece procedimientos que deben cumplirse obligatoriamente.

“No es que se presente un recurso y ya se falle, hay que pedir antecedentes, opiniones y luego se asigna para resolución”, aclaró.

Padilla destacó que la Sala se reúne de manera frecuente para avanzar en la resolución de los casos.

“Estamos reuniéndonos permanentemente porque siempre existen diferencias, unos a favor y otros en contra, entonces estamos en eso, encontrando un punto de encuentro a efecto de emitir una sentencia que sea en beneficio para la población hondureña”, finalizó.