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Impulsa Verde, fortalece emprendimientos sostenibles en el valle de Sula

El Centro de Desarrollo Empresarial para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CDE Mipyme) Valle de Sula continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 13:28 -
  • Laura Amaya
Impulsa Verde, fortalece emprendimientos sostenibles en el valle de Sula

Diez emprendedores del proyecto Impulsa Verde participaron en un dinámico taller que busca potenciar sus marcas.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula

Diez emprendedores del proyecto Impulsa Verde participaron en un dinámico taller de testeo orientado a fortalecer sus modelos de negocio y acelerar su inserción en el mercado regional.

La iniciativa es financiada por la Unión Europea en Honduras y ejecutada por el Centro de Desarrollo Empresarial para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CDE Mipyme) Valle de Sula.

Durante la jornada de validación, los participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus productos y servicios directamente ante potenciales clientes y expertos del sector.

El ejercicio permitió a los emprendedores recibir retroalimentación directa de potenciales clientes, identificar oportunidades de mejora en sus propuestas

El ejercicio permitió a los emprendedores recibir retroalimentación directa de potenciales clientes, identificar oportunidades de mejora en sus propuestas

 (Foto : Cortesia )

Este espacio interactivo permitió a los creadores someter sus propuestas de valor a pruebas en condiciones reales de mercado, evaluando de primera mano la aceptación de los consumidores.

Durante la actividad, los participantes presentaron sus productos y servicios ante potenciales clientes, quienes evaluaron sus propuestas y brindaron observaciones sobre aspectos como calidad, presentación, utilidad y valor agregado.

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Este ejercicio permitió a los emprendedores validar sus ideas en un entorno real y conocer las necesidades y expectativas de los consumidores.

La iniciativa reafirma el compromiso de las organizaciones involucradas con el desarrollo económico local a través de un enfoque de triple impacto.

Con esto, Impulsa Verde asegura que los nuevos negocios del Valle de Sula no solo busquen la rentabilidad financiera, sino que operen en armonía y con un firme compromiso hacia la sostenibilidad ambiental.

Impulsa Verde, una iniciativa financiada por la Unión Europea en Honduras, con el objetivo de validar productos y servicios de emprendedores.

Impulsa Verde, una iniciativa financiada por la Unión Europea en Honduras, con el objetivo de validar productos y servicios de emprendedores.

 (Foto: Cortesia )

Las oportunidades para formar parte de esta iniciativa continuarán ampliándose para nuevos emprendedores.

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El CDE Mipyme Valle de Sula informó que, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, dará a conocer las próximas convocatorias y fechas de inscripción para quienes deseen integrarse a futuras ediciones del proyecto y fortalecer sus emprendimientos sostenibles.

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Redacción web
Laura Amaya

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