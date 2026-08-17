Rafa Villeda revela la verdad sobre situación económica del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

"Es una campaña orquestada, no tenga la menor duda". Rafael Villeda, presidente de Olimpia, habló en exclusiva con Diario LA PRENSA y respondió de forma contundente a los señalamientos sobre una supuesta crisis económica en el club. "El equipo está perfectamente bien. No se han tenido las ventas que se daban anteriormente, pero el equipo está bien. Los muchachos están bien, están al día, no tenemos ningún inconveniente en ese sentido", aseguró el dirigente, quien además defendió la planificación de la institución y negó que la apuesta por los jóvenes sea consecuencia de problemas financieros. “Es una combinación”, explicó Villeda al referirse al protagonismo que están teniendo los jóvenes en el equipo dirigido por Eduardo Espinel. El presidente del albo confirmó que esta línea forma parte de la planificación de la directiva, aunque dejó claro que la exigencia no cambia: "Una institución como Olimpia también tiene que estar obteniendo resultados a la par de ir desarrollando nuevos jugadores, haciendo ese cambio generacional, pero no puede renunciar nunca a poder aspirar a los campeonatos".

Y hay una pregunta que queda sobre la mesa: ¿tiene este Olimpia la obligación de ganar la Copa Centroamericana? Villeda no esquivó la respuesta y fue directo: “Como Olimpia, siempre va a tratar de ser campeón centroamericano”. El presidente merengue considera que el equipo tiene argumentos para pelear por el título pese a la renovación del plantel y la apuesta por los jóvenes: “El equipo va brindando buenos destellos y tiene la capacidad para poder pelear por ese título centroamericano”, afirmó.



ENTTREVISTA CON RAFA VILLEDA

Presidente, un triunfo y obviamente no es un triunfo malo. Los triunfos en clásicos, más allá de que todos valgan tres puntos, yo creo que saben diferente, ¿no?

Así es. La verdad que sí, nos sentimos contentos, pues siempre es importante ganar un partido, un clásico, como usted bien lo dice, y creo que era importante como antesala a lo que viene esta semana, en ese partido también, valga la redundancia, importante contra Alianza en Panamá. Necesitamos tratar de obtener un resultado positivo para poder lograr la clasificación a la siguiente fase. Así es que creo que viene a dar mucha confianza el triunfo de esta tarde. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Bueno, quizás muchos tenían dudas cuando no miraban esos fichajes llamativos, que miraban a los cipotes, y el equipo viene con buena marcha.

Bueno, así es. Es fruto del trabajo, la gente tiene que confiar en el profesor, pues, en las decisiones que toma tanto el cuerpo técnico como nosotros, como directiva, en lo que apoyamos en la parte de logística y todo al cuerpo técnico. Yo espero que la gente siga confiando en las decisiones que se toman y bueno, gracias a Dios los resultados se están dando, vamos por buen camino y tenemos muchas esperanzas de que las cosas van a terminar bien en el mes de diciembre, que obviamente es cuando se define todo. ¿Qué siente usted como presidente cuando mira a un cipote como Jeremy anotando tres goles en dos partidos? Hoy casi anotaba un gol. ¿Siente una alegría muy importante? ¿Cómo lo asimila? Sí, la verdad que nos alegra, pues porque, además, obviamente del scauteo que se hace para tratar de traer a estos muchachos, también implica que el trabajo que se viene haciendo desde que llegan al equipo, a través de las reservas, en algunos casos a través de las FBO, pues empieza también a dar frutos, yo creo que eso es fundamental para los cambios generacionales que vienen en el Olimpia y que esperamos que sigan dando satisfacciones. Yo creo que una de las razones por las cuales también se realizó el Centro de Alto Rendimiento precisamente es para que los muchachos jóvenes tengan la oportunidad de prepararse en mejores canchas e ir saliendo adelante para beneficio de la institución, obviamente. Me decía alguien por ahí, yo creo que Olimpia tiene que volver a apostar otra vez a los jóvenes. Yo no sé si recuerda esa camada de Vargas que salieron los Chirinos, los Elis y más o menos por ahí va la línea ahora. ¿Ese es un mandato de la directiva? ¿Vamos a apostar por los jóvenes? ¿Es un mandato que viene de arriba?

Bueno, es una combinación, pues, porque obviamente una institución como Olimpia también tiene que estar obteniendo resultados a la par de ir desarrollando nuevos jugadores, haciendo ese cambio generacional, pero no puede renunciar nunca a poder aspirar a los campeonatos. Entonces, creo que algo importante que se ha venido dando y que lo ha estado manejando, creo yo, de muy buena forma el profesor Espinel y su cuerpo técnico, es la combinación entre jugadores de experiencia con jugadores jóvenes en los cuales él ha notado que tienen el talento necesario para poder estar en una institución como Olimpia. Y, bueno, el tiempo y la dedicación que le dedica al trabajo con ellos creo que eso ha sido importante para que estos muchachos vayan saliendo y dándose a conocer y, al mismo tiempo, pues, gracias a Dios, también comenzando a dar resultados. Haciendo la lectura de sus palabras es como: “Profe, vamos a sacar jóvenes, por supuesto, pero a la par nosotros somos Olimpia y la exigencia va a estar ahí y tenemos que apostar siempre a ganar títulos”. ¿Más o menos así?

Así es, así es. Él lo sabe, pues ya es un año y medio de estar con el equipo y él sabe bien lo que representa una institución como Olimpia y ha asimilado perfectamente bien lo que representa la institución. Entonces, lo bueno es eso, pues, que va haciendo bien la combinación y esperamos, como le digo, que también al final, en el mes de diciembre, también se obtengan los resultados, pero además que vayan saliendo todos estos muchachos, teniendo las oportunidades que se merecen para poder darles satisfacciones a los olimpistas y, lógicamente, también que tengan la oportunidad ellos, eventualmente, Dios lo quiera, para que puedan salir y tener su experiencia en el fútbol internacional. ¿Es difícil para un presidente de Olimpia decirle: “Vamos a apostar por jóvenes”?

Claro, claro que es difícil porque, pues, como le digo, los resultados son parte de la exigencia que tiene una institución como Olimpia. Pero lo importante es poder saber ir haciendo la combinación y creo que es una transición que poco a poco se va dando. Esperamos que la combinación que está haciendo el club al final tenga también buenos resultados, pero no es fácil. Por un lado, hay veces, entiendo la visión, pero tienen que entender que, por un lado, primero dicen que quieren figuras, pero después dicen que no le damos chance a los cipotes. Entonces, no es fácil quedar bien, pero lo importante es que nosotros sí sabemos en qué se está trabajando y hacia dónde vamos.

¿Le preocupa como presidente que Olimpia ya no suele vender, por lo menos no tan asiduamente como lo hacía anteriormente?

Yo creo que veámoslo en general, no solo Olimpia. Al fútbol en Honduras le ha costado vender jugadores en los últimos años. Este año creo que salió a préstamo Puerto; vendido no hubo, según recuerdo, no hubo ningún jugador. El año pasado nosotros logramos vender a Julián, pero antes... O sea, si lo vemos en general, no solo Olimpia, yo creo que son varios años en los que han pasado donde se ha reducido mucho la posibilidad de exportar jugadores, pero esperamos que estas camadas nuevas puedan primero aprovechar las condiciones en el fútbol nacional y de ahí salir al extranjero. Dereck se fue, obviamente; no fue una venta, pero también es un jugador que salió de exportación y que proviene de las reservas y de la FBO de Olimpia. La verdad que nos llena de mucha satisfacción y más aún cuando lo vemos que está teniendo muy buenos resultados en Suiza. Le traslado este interrogante porque justo esta semana, ya que a unos periodistas se les acercan los aficionados, le consultan cosas porque, de alguna manera, uno es como un puente entre el aficionado y el equipo, y me decía un par de palabras más, palabras menos: “A mí me preocupa Olimpia, esta apuesta de los jóvenes. No sé si es el reflejo de ese ruido que se dice que Olimpia está atravesando una situación económica difícil. Yo temo eso, que el equipo se vaya a venir abajo”. ¿Es cierto eso, que el equipo está atravesando una situación económica? Se la traslado porque es como el ruido del aficionado.

No solo del aficionado, es una campaña. Hay colegas suyos que solo con eso pasan. Es una campaña orquestada, no tenga la menor duda. ¿La ha percibido así?

Sí, así es. Pero no, no, el equipo está perfectamente bien. Está, obviamente, pues no se han tenido las ventas que se daban anteriormente, pero el equipo está bien. O sea, los muchachos están bien, están al día, no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Y las contrataciones, porque por ahí es donde han agarrado que ya no vienen figuras como antes. Pues yo creo que eso no solo es ahorita. Marathón, entiendo, que trajo muy buen jugador, este muchacho Moreno, pero no es fácil, no es fácil ahora que vengan jugadores por la competencia que hay de ligas superiores a la nuestra. Desgraciadamente, hace muchos años no estaba la MLS, que es una liga que obviamente es muy atractiva para muchos jugadores sudamericanos, digamos. Yo he escuchado a un colega suyo, pero de Costa Rica, hace algunos días, hace un par de años creo que fue, y empezaba a hacer un análisis hablando de los jugadores sudamericanos y los que son de nivel alto se van para España, Italia, Europa e Inglaterra, digamos. Los de nivel medio se van a Turquía, van a Rusia o van a Bélgica, o a otras ligas un poco más bajas. Empiezan a moverse y, si son argentinos, se van a Brasil o van a Colombia, se mueven ahí. Obviamente, después también tienen la oportunidad, digamos, entre ellos mismos, de irse a México o pueden ir a la MLS. Los que pueden venir a Honduras o a Centroamérica. ¿Como escalón?

Exactamente. Tenemos que estar conscientes de eso. La parte económica no es una cuestión de Honduras en general, sino de la zona centroamericana. Se va a ver ese tipo de situaciones. Ya no es lo mismo que antes, pues la gente tiene que entender que ya, cuando el profesor Espinel dice que él llamó a varios jugadores y que no querían venir porque ellos prefieren ver si tienen una posibilidad en México o si tienen una oportunidad en la MLS, jugadores de 26, 27 años, 25 o para abajo, prefieren tener, desarrollar, ver si tienen una posibilidad en una liga donde pagan mejor, donde pueden vivir mejor. O sea, son situaciones que tenemos que tener claras. Por eso, la verdad que me sorprende cuando viene un jugador de 31, 32 años y dicen: “¡Uy, qué viejo el que traen!”, que ya está de salida.

Señores, yo creo que tenemos que ser claros, exactamente, tener los pies en la tierra y, además, que también jugadores de 31, 32 años todavía tienen muchas condiciones y una buena edad para dar, sobre todo tienen experiencia, que hay veces que esa experiencia, ese colmillo, puede ser mejor que ser técnicamente superdotado. Entonces, yo creo que son situaciones que la afición debe ir también entendiendo, para siempre tratar de apoyar a cada uno de sus equipos. Me gusta que me toque ese tema porque alguien me decía: “Bueno, lo que me preocupa a mí es que yo miro que un club como Motagua es capaz de encontrar a un Rodrigo de Oliveira y pega, o encuentra a un Auzmendi y es el goleador de la liga. ¿Por qué Olimpia no tiene ahora, porque antes sí lo tenía más, ese ojo de encontrar ese tipo de jugadores porque otros equipos pequeños los encuentran y Olimpia no? ¿Está fallando algo en el scauteo ? ¿Qué opinión tiene?

Mire, son situaciones, son momentos en los cuales surgen las posibilidades de estos jugadores que, obviamente, lo más importante que uno nota, por ejemplo, en el caso de Auzmendi, usted miraba el currículum de Agustín antes de venir a Olancho y aquí lo hubiera traído a Olimpia y hubiera hecho un escándalo la afición diciendo: “¿Qué jugador es el que traíamos?”. Pero se adaptó perfectamente bien al fútbol hondureño y obviamente ahora también está demostrándolo en la primera división de Argentina. Entonces, nosotros en su momento tuvimos la oportunidad de traer a Auzmendi, pero estaba Benguché, estaba Bengtson y Arboleda, que juegan en la misma posición, saliendo campeones cada año, en algunos casos, de Jerry saliendo campeón goleador. Entonces, son momentos en los cuales uno se los busca. El contratista me buscó a mí y la verdad que yo lo dije en una entrevista hace algún tiempo, pues yo dije: “Qué lástima que en ese momento nosotros estábamos llenos de delanteros”, porque creo que sí era un jugador que hubiera aportado mucho a la institución. Pues igual el caso de este muchacho Rodrigo de Oliveira. También nosotros estábamos en ese momento, o sea, cuando lo contrató Motagua, lo conversamos con el profesor y ahorita tenemos esa posición llena. Pues yo creo que son situaciones y veníamos de ser campeones, o sea, son situaciones que la gente tiene que también ir evaluando, los resultados que se están dando, y yo creo que son muy buenos jugadores. Lo importante es que lograron adaptarse al fútbol hondureño, porque hay veces que puede venir un jugador con un buen currículum y no se adapta y en un año está fuera, entonces, son situaciones que creo que se dan y Motagua, pues, tuvo en ese momento la oportunidad para poder contratarlos y, bueno, son jugadores que le han dado muy buenos resultados.

Creo que eso es bueno para el fútbol hondureño igual, así que estamos ahí viendo, esperando oportunidades que se puedan presentar y vamos a tratar de siempre hacer lo mejor que se pueda para bien de la institución.