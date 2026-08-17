¿De qué murió Hayden Panettiere?, esto se sabe

Hayden Panettiere, protagonista de películas como Scream , murió en Carolina del Sur sin que, por el momento, las autoridades que investigan su caída hayan encontrado signos de violencia o circunstancias sospechosas, según publica la revista People.

La publicación agrega que agentes de policía y personal de emergencias médicas acudieron a una residencia en la localidad de Greenville, Carolina del Sur, tras recibir informe sobre una "mujer inconsciente" hacia las 13:50, hora local, del domingo.

De acuerdo con las grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por People , se escuchó a los funcionarios hablar de una "sobredosis" y un "paro cardíaco".

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al 911 realizada por un amigo de la actriz, informó el portal TMZ, que cita fuentes policiales.

Los equipos de emergencia intentaron reanimar a Panettiere mediante "soporte vital cardíaco avanzado" y reanimación cardiopulmonar (RCP), pero la intérprete fue declarada muerta a las 14:32.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las autoridades oficiales investigan su muerte, pero hasta el momento no han hallado indicios de actividad delictiva ni circunstancias sospechosas, según añaden las mismas fuentes.