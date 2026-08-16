Hayden Panettiere muere a los 36 años

La actriz de "Nashville", Hayden Panettiere, ha fallecido, según confirmó su representante a Fox News Digital. Tenía 36 años.
Las circunstancias de su muerte no se ha dado a conocer.
"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", declaró su representante en un comunicado enviado a ABC.
De igual manera, su padre Skip Panettiere pidió privacidad "mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable".
Sus inicios como una estrella infantil
Comenzando su carrera como estrella infantil, con una larga trayectoria en televisión y cine, Panettiere es recordada por sus papeles como Claire Bennet en la exitosa serie "Heroes" y como Juliette Barnes en el drama musical "Nashville".
También protagonizó "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess" y "Scream 4".
Panettiere siempre habló abiertamente sobre sus dificultades desde su infancia hasta la edad adulta. En mayo publicó sus memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning".
Es madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014 con su exprometido, el campeón de peso pesado Wladimir Klitschko.
En una entrevista con "Good Morning America" en 2022, Panettiere habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto.
"No sabía dónde terminaba mi alcoholismo y dónde empezaba el posparto", dijo Panettiere. "Y me agoté por completo".
Dijo que los años posteriores a su papel en "Nashville" habían sido "difíciles". Añadió: "Los años anteriores también fueron muy difíciles para mí. Y simplemente necesitaba un descanso".
Panettiere retomó su papel de Kirby Reed en la saga "Scream", estrenada en marzo de 2023.
Su hermano, Jansen Panettiere, falleció repentinamente en febrero de 2023 a causa de cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado en aquel momento. Tenía 28 años.
Hayden Panettiere habló abiertamente sobre su dolor, declarando en una entrevista con la revista People dos años después de su muerte: "Siempre estaré desconsolada".
"Nunca podré superarlo", dijo a la revista. "No importa cuántos años pasen, nunca superaré su pérdida".
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