Abogados de Selena Gómez niegan que la cantante cometiera fraude

Estados Unidos.

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EUA.

Los abogados de la cantante estadounidense Selena Gómez han negado que la estrella del pop haya cometido ningún tipo de fraude, tras la demanda interpuesta contra ella por un grupo de inversionistas de su startup "Wondermind".

“Las acusaciones de que Selena Gómez haya participado de alguna manera en un supuesto ‘fraude’ u otra irregularidad carecen por completo de fundamento, tanto en los hechos como en el derecho", declaró en exclusiva para la revista PEOPLE el abogado de Gómez, Mathew S. Rosengart.

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"Defenderemos enérgicamente estas falsas acusaciones y, de hecho, presentaremos una moción para desestimar las demandas infundadas en su contra”, agregó el letrado.

Varios inversores de 'Wondermind', la startup sobre salud mental que lidera la popular cantante, demandaron a la artista, alegando que fueron engañados.

'Wondermind' fue lanzado en 2021, con Gomez como cofundadora, "directora de impacto" y jefa de marketing, según la demanda registrada en una corte federal de EE.UU. esta semana, en la que figuran también su madre, Mandy Teefey, como cofundadora y su exsocia, Daniella Pierson.