Ariana Grande presume su amor con Ricky Álvarez

Ciudad de México.

La cantante estadounidense Ariana Grande, de 33 años, y el bailarín y fotógrafo Ricky Alvarez, de 35, retomaron su relación romántica tras reconciliarse y la presumieron esta semana en Instagram de manera oficial.

La protagonista de Wicked compartió dos fotos de la pareja en la red social, etiquetando a Ricky en ambas. Una era una selfie frente al espejo donde ambos aparecen de la cintura para abajo, con conjuntos a juego de pantalones negros y camisetas blancas.

La segunda foto es una selfie borrosa frente al espejo donde la pareja aparece boca abajo y Ariana lleva alas de hada. El carrusel también mostraba otras fotos de Ariana, sus perros y amigos.

La noticia de su reconciliación llega poco después de que Grande finalizara su gira, lanzara su nuevo álbum Petal y anunciara que se tomará un descanso de la vida pública.