Ariana Grande presume su amor con Ricky Álvarez

La cantante estadounidense Ariana Grande, de 33 años, y el bailarín y fotógrafo Ricky Alvarez, de 35, retomaron su relación romántica tras reconciliarse y la presumieron esta semana en Instagram de manera oficial.
La protagonista de Wicked compartió dos fotos de la pareja en la red social, etiquetando a Ricky en ambas. Una era una selfie frente al espejo donde ambos aparecen de la cintura para abajo, con conjuntos a juego de pantalones negros y camisetas blancas.
La segunda foto es una selfie borrosa frente al espejo donde la pareja aparece boca abajo y Ariana lleva alas de hada. El carrusel también mostraba otras fotos de Ariana, sus perros y amigos.
La noticia de su reconciliación llega poco después de que Grande finalizara su gira, lanzara su nuevo álbum Petal y anunciara que se tomará un descanso de la vida pública.
Apenas el mes pasado, se supo que Ariana y el actor Ethan Slater habían terminado su relación. Semanas después, la revista People informó que la cantante había retomado su romance con Alvarez 10 años después de su ruptura.
Una fuente reveló a la revista que Grande y Álvarez se lo están tomando con calma. "Ariana siempre ha considerado a Ricky un amigo. No le guarda rencor (desde su ruptura). Ricky es confiable, leal y la apoya mucho. Ariana siente que puede ser ella misma con Ricky".
"No se están precipitando en nada serio, pero Ari está feliz de tenerlo de vuelta en su vida", añadió el informante.
"Ariana encuentra a Ricky 'gracioso'. Tienen un sentido del humor similar, inteligente y sarcástico".
Con información de El Diario MX.