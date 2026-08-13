Supercopa de España con nueva sede: confirmado el país, equipos y fechas

Madrid, España.

La próxima edición de la Supercopa de España se celebrará en Estambul del 2 al 7 de febrero de 2027 y participarán FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, según anunció la Real Federación Española de Fútbol este jueves.

La competición, que se ha disputado de forma ininterrumpida en Arabia Saudí desde 2022, se jugará por primera vez en Turquía, en el estadio olímpico Atatürk.

Según explicó la RFEF, el torneo que reúne a cuatro de los grandes clubes del fútbol español volverá a Arabia Saudí en 2028, ya que para esta edición se tuvo que cambiar de sede porque coincide con la Copa de Asia que organiza el país de Oriente Próximo en las mismas fechas.