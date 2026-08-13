Lamentable: Atacaron a tiros a bus con hinchas de Motagua tras juego vs Cartaginés

Tegucigalpa, Honduras.

El empate entre Motagua-Cartaginés por la Copa Centroamericana (1-1) disputado la noche del miércoles 13 de agosto en el Estadio Nacional de Tegucigalpa ha dejado un hecho alarmante y lamentable al final del encuentro.

El bus que transportada a los aficionados del 'Ciclón Azul' s Armadas.fue atacado a balazos cuando circulaba por el sector del bulevar Fuerza

Afortunadamente, los reportes policiales indican que no hay fallecidos, aunque se registra una persona herida que fue trasladada de inmediato hacia una clínica de la capital.