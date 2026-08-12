Elenco original de 'Betty la Fea' regresa en la temporada que se estrena el 28 de agosto

Bogotá.

La serie colombiana 'Betty la Fea: La Historia Continúa', producida por Prime Video, estrenará su tercera temporada, titulada 'Betty la Fea: Más Fea Que Nunca', el 28 de agosto con todos los miembros del elenco original que protagonizarán un nuevo escándalo de la empresa ficticia Ecomoda.

La nueva temporada trae de vuelta, por primera vez desde el estreno de la novela original en 1999, al elenco que protagonizó la serie, encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, así como otros personajes del grupo de amigas de Betty, conocido en la trama como 'El Cuartel de las Feas'.

La primera temporada de esta secuela, estrenada en 2024, rompió un récord global de audiencia para un título latinoamericano en la historia de Prime Video y se convirtió en la serie o película más vista de todos los tiempos en la plataforma en Colombia, según cifras reportadas por la compañía.

En esta nueva temporada, la trama retoma a Betty en Bogotá, donde asiste a la despedida de un antiguo colega y vuelve a cruzarse con Armando, su expareja y jefe en Ecomoda.

En esta etapa de su vida, Betty inicia terapia psicológica, se muda a un apartamento propio por primera vez y enfrenta un escándalo de plagio en la compañía, mientras se debate entre Armando y un antiguo pretendiente francés que regresa a su vida.

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"Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones", dijo la directora de contenido original internacional para Latinoamérica, Canadá y Australia de Amazon MGM Studios, Javiera Balmaceda, citada en un comunicado.