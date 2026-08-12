Tini Stoessel confirma su futura boda con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel puso fin a meses de rumores de boda con un vlog de casi ocho minutos publicado en Instagram: la cantante argentina confirmó que se casará con el futbolista Rodrigo de Paul, mediocampista del Inter Miami, y lo hizo a su manera, con anillo en mano y maleta lista rumbo a París para la primera prueba de su vestido de novia.

«Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida», escribió en la descripción del video, mencionando directamente a De Paul. El post encendió las redes de inmediato.

En el video, grabado desde antes de subir al avión, Tini se muestra radiante y nerviosa a partes iguales. «Me caso... Bueno, amores. Primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada.

Además, que les quiero contar todo sobre mi concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Y nada, estoy muy emocionada, muy feliz. Les voy a ir mostrando absolutamente todo», dice la artista camino a la capital francesa, acompañada por su amiga Carito y su perrita Fifi.

El destino era el atelier parisino del diseñador belga-francés Ludovic de Saint Sernin, elegido para crear el vestido de sus sueños. Tini confesó que esperaba una visita tranquila para ver telas y definir ideas:

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

«Yo pensé que solo me iba a probar telas». La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que el corsé y otras piezas ya estaban confeccionadas y listas para ajustar. Eso sí, se negó a mostrar el diseño completo, guardando el secreto mejor guardado de toda novia.

Al salir del atelier, la cantante llamó a su prometido para contarle la experiencia. Esa videollamada es uno de los momentos más tiernos del vlog: Tini, todavía con la emoción a flor de piel, le cuenta que el proceso está mucho más avanzado de lo que imaginaba, aunque se cuida muy bien de no revelarle nada del diseño.

De Paul no tardó en responder públicamente. En los comentarios del post dejó una declaración que se volvió viral al instante: «Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz ». Además, compartió el video en sus historias de Instagram.

La historia de Tini y «Rodri» es una de las más seguidas del mundo latino. Se conocieron a finales de 2021 a través de redes sociales y confirmaron su noviazgo en abril de 2022 durante una escapada a Ibiza. Uno de sus momentos más icónicos llegó en el Mundial de Qatar 2022, cuando ella viajó para apoyarlo y celebró junto a él el título de Argentina.

En agosto de 2023 anunciaron su separación de forma amistosa —«Vivimos momentos muy lindos», dijeron entonces—, pero a principios de 2025 retomaron la relación, esta vez con más discreción. En 2026, Tini volvió a acompañar públicamente al futbolista durante el camino de Argentina en el Mundial.

De Paul, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, juega actualmente en el Inter Miami CF, donde comparte equipo con Lionel Messi desde julio de 2025.

Tini Stoessel confirmó su boda con Rodrigo de Paul a través de un vlog de casi ocho minutos publicado en Instagram, donde mostró el anillo de compromiso y compartió sus emociones antes de partir a París para la primera prueba de su vestido de novia.

El diseñador belga-francés Ludovic de Saint Sernin será el encargado de crear el vestido de novia de Tini Stoessel. La cantante viajó a su atelier en París para la primera prueba del vestido.

Rodrigo de Paul respondió al anuncio de la boda con un comentario en el post de Tini que decía: "Porque construir juntos es la forma más linda de amar", y compartió el video en sus historias de Instagram.