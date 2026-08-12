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Mariana Ochoa regresa a La Casa de los Famosos México y Fede se despide

Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México tras la decisión del público y Fede Vigevani terminó su participación.

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 08:46 -
  • Redacción web
Mariana Ochoa regresa a La Casa de los Famosos México y Fede se despide

Mariana Ochoa y Fede

 Fotos Instagram Mariana Ochoa y Fede
Ciudad de México

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México vivió una noche con dos acontecimientos: Fede Vigevani se despidió del reality después de participar durante dos semanas como competidor infiltrado, mientras Mariana Ochoa regresó a la competencia tras permanecer varios días en El Exilio.

@realitys.show.1 @Fede Vigevani rompe en llanto antes de comunicarle a sus compañeros que saldrá por que solo era un INFILTRADO 🥺🥺 @La Casa de los Famosos México #parati #lacasadelosfamososmx #viral #fyp #mexico ♬ sonido original - REALITYS.SHOW.TELEVISA

La salida de Fede

El creador de contenido uruguayo explicó a sus compañeros que su participación estaba pactada únicamente por dos semanas: "Perdón. No quiero que me vean como un traicionero, sinceramente. Así lo pacté de principio y ya me voy", dijo antes de recibir abrazos y muestras de cariño.

Al abandonar la casa, Fede se reencontró con su madre y agradeció la experiencia: “Han sido semanas increíbles, gente increíble, la producción increíble”. Durante su despedida, también obsequió a Karina Torres el automóvil que había ganado en una de las pruebas.

El regreso de Mariana Ochoa

Mariana Ochoa , primera eliminada de la temporada, regresó a la competencia después de que el público eligiera entre ella y Ximena Herrera a quién reincorporar.

La cantante sorprendió a sus compañeros al regresar nuevamente a la casa con una licuadora, un artículo destinado a las tareas domésticas dentro de la realidad.

Lea: La Casa de los Famosos México cambia las reglas: inicia El Exilio

@lacasafamososmx 😳🗳️ ¡@soymarianaochoa ♬ sonido original - La Casa de los Famosos México

Reacciones dentro y fuera de la casa

El regreso de la exintegrante de OV7 descubrió a los habitantes, quienes no esperaban verla nuevamente en competencia.

En redes sociales, seguidores del programa reaccionaron a la reincorporación de Mariana y comentaron sobre el impacto que podría tener en la dinámica de la realidad.

"Hay que sacarla en la próxima... no la quisimos ni la queremos", escribió en redes una seguidora del programa. "Hubiera sido mejor Ximena ya que ella salió el domingo y no Mariana que tuvo una semana afuera y ya supo cómo está la situación"., señaló otro "Que flojera esto, ya no me gustó, tan bien que íbamos yo voté porque saliera, ya no lo veré más", fue una de las reacciones más extremas.

La salida de Fede y el regreso de Mariana modificaron la composición de la competencia. Mientras Ochoa se reincorpora al juego después de su paso por El Exilio, los demás habitantes deberán enfrentarse nuevamente a una dinámica que ya conoció con ella como participante.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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