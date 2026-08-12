Mariana Ochoa regresa a La Casa de los Famosos México y Fede se despide

Ciudad de México

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México vivió una noche con dos acontecimientos: Fede Vigevani se despidió del reality después de participar durante dos semanas como competidor infiltrado, mientras Mariana Ochoa regresó a la competencia tras permanecer varios días en El Exilio.

La salida de Fede

El creador de contenido uruguayo explicó a sus compañeros que su participación estaba pactada únicamente por dos semanas: "Perdón. No quiero que me vean como un traicionero, sinceramente. Así lo pacté de principio y ya me voy", dijo antes de recibir abrazos y muestras de cariño. Al abandonar la casa, Fede se reencontró con su madre y agradeció la experiencia: “Han sido semanas increíbles, gente increíble, la producción increíble”. Durante su despedida, también obsequió a Karina Torres el automóvil que había ganado en una de las pruebas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El regreso de Mariana Ochoa Mariana Ochoa , primera eliminada de la temporada, regresó a la competencia después de que el público eligiera entre ella y Ximena Herrera a quién reincorporar. La cantante sorprendió a sus compañeros al regresar nuevamente a la casa con una licuadora, un artículo destinado a las tareas domésticas dentro de la realidad. Lea: La Casa de los Famosos México cambia las reglas: inicia El Exilio

Reacciones dentro y fuera de la casa