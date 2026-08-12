Victoria Ruffo celebró en redes sociales el cumpleaños de sus mellizos, Vicky y Anuar Fayad, quienes este 11 de agosto cumplieron 22 años.
Victoria Ruffo, actriz, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarles un mensaje de cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños mis niños preciosos! ¡Los amo!!!”, escribió junto a varias fotografías de sus hijos.
Vicky y Anuar son los hijos menores de la actriz y del político Omar Fayad, y hermanos de José Eduardo Derbez.
La publicación recibió felicitaciones en la sección de comentarios. Entre las personalidades que se sumaron a la celebración se mencionan Maribel Guardia, José Alberto “El Güero” Castro y Mara Patricia Castañeda, quienes enviaron mensajes de cariño a los jóvenes.
A diferencia de su hermano José Eduardo, hijo de Ruffo y Eugenio Derbez, Vicky y Anuar han mantenido una vida más discreta y alejada de los reflectores.
Sin embargo, los mellizos aparecen ocasionalmente en las publicaciones de su madre, principalmente durante fechas especiales y reuniones familiares. En enero pasado, Ruffo también compartió imágenes de unas vacaciones familiares.
En otras publicaciones, Ruffo ha mostrado momentos familiares y ha registrado el paso del tiempo desde el nacimiento de sus hijos. En agosto de 2024, compartió imágenes de cuando eran niños y les dedicó un mensaje: “El tiempo pasa muy rápido pero para mí siempre serán pequeños príncipes, ¡traten de ser felices siempre! Les amo infinitamente”.
La historia detrás de los mellizos
Vicky y Anuar Fayad nacieron el 11 de agosto de 2004, fruto del matrimonio de Victoria Ruffo y Omar Fayad.
Fayad, político mexicano, se ofrece como gobernador de Hidalgo. El texto original también lo identifica como embajador de México en Noruega; este dato debe actualizarse y verificarse con una fuente oficial antes de su publicación.
La familia de Victoria Ruffo
Victoria Ruffo y Omar Fayad contrajeron matrimonio en marzo de 2001. Los mellizos nacieron tres años después, en agosto de 2004.
Los seguidores de la actriz reaccionaron a la publicación dedicada a sus mellizos y destacaron la faceta familiar que Ruffo suele compartir con su audiencia en fechas especiales.