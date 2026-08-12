Victoria Ruffo celebra el cumpleaños 22 de sus mellizos con emotivo mensaje

Ciudad de México

Victoria Ruffo celebró en redes sociales el cumpleaños de sus mellizos, Vicky y Anuar Fayad, quienes este 11 de agosto cumplieron 22 años. Victoria Ruffo, actriz, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarles un mensaje de cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños mis niños preciosos! ¡Los amo!!!”, escribió junto a varias fotografías de sus hijos. Vicky y Anuar son los hijos menores de la actriz y del político Omar Fayad, y hermanos de José Eduardo Derbez.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La publicación recibió felicitaciones en la sección de comentarios. Entre las personalidades que se sumaron a la celebración se mencionan Maribel Guardia, José Alberto “El Güero” Castro y Mara Patricia Castañeda, quienes enviaron mensajes de cariño a los jóvenes. A diferencia de su hermano José Eduardo, hijo de Ruffo y Eugenio Derbez, Vicky y Anuar han mantenido una vida más discreta y alejada de los reflectores. Sin embargo, los mellizos aparecen ocasionalmente en las publicaciones de su madre, principalmente durante fechas especiales y reuniones familiares. En enero pasado, Ruffo también compartió imágenes de unas vacaciones familiares.