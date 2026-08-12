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Victoria Ruffo celebra el cumpleaños 22 de sus mellizos con emotivo mensaje

Victoria Ruffo felicitó en redes a sus mellizos Vicky y Anuar Fayad por sus 22 años y compartió fotografías de sus hijos.

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 06:57 -
  • Redacción web
Victoria Ruffo celebra el cumpleaños 22 de sus mellizos con emotivo mensaje

La actriz Victoria Ruffo junto a sus gemelos Vicky y Anuar Fayad

 Foto Instagram Victoria Ruffo
Ciudad de México

Victoria Ruffo celebró en redes sociales el cumpleaños de sus mellizos, Vicky y Anuar Fayad, quienes este 11 de agosto cumplieron 22 años.

Victoria Ruffo, actriz, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarles un mensaje de cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños mis niños preciosos! ¡Los amo!!!”, escribió junto a varias fotografías de sus hijos.

Vicky y Anuar son los hijos menores de la actriz y del político Omar Fayad, y hermanos de José Eduardo Derbez.

La publicación recibió felicitaciones en la sección de comentarios. Entre las personalidades que se sumaron a la celebración se mencionan Maribel Guardia, José Alberto “El Güero” Castro y Mara Patricia Castañeda, quienes enviaron mensajes de cariño a los jóvenes.

A diferencia de su hermano José Eduardo, hijo de Ruffo y Eugenio Derbez, Vicky y Anuar han mantenido una vida más discreta y alejada de los reflectores.

Sin embargo, los mellizos aparecen ocasionalmente en las publicaciones de su madre, principalmente durante fechas especiales y reuniones familiares. En enero pasado, Ruffo también compartió imágenes de unas vacaciones familiares.

Victoria Ruffo junto a sus tres hijos Anuar Fayad, José Eduaro Derbez y Vicky Fayad

Victoria Ruffo junto a sus tres hijos Anuar Fayad, José Eduaro Derbez y Vicky Fayad

 (Foto Instagram Victoria Ruffo)

En otras publicaciones, Ruffo ha mostrado momentos familiares y ha registrado el paso del tiempo desde el nacimiento de sus hijos. En agosto de 2024, compartió imágenes de cuando eran niños y les dedicó un mensaje: “El tiempo pasa muy rápido pero para mí siempre serán pequeños príncipes, ¡traten de ser felices siempre! Les amo infinitamente”.

La historia detrás de los mellizos

Vicky y Anuar Fayad nacieron el 11 de agosto de 2004, fruto del matrimonio de Victoria Ruffo y Omar Fayad.

Fayad, político mexicano, se ofrece como gobernador de Hidalgo. El texto original también lo identifica como embajador de México en Noruega; este dato debe actualizarse y verificarse con una fuente oficial antes de su publicación.

La familia de Victoria Ruffo

Victoria Ruffo y Omar Fayad contrajeron matrimonio en marzo de 2001. Los mellizos nacieron tres años después, en agosto de 2004.

Los seguidores de la actriz reaccionaron a la publicación dedicada a sus mellizos y destacaron la faceta familiar que Ruffo suele compartir con su audiencia en fechas especiales.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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