Lucy Davis, actriz de The Office, revela que padece cáncer de mama en etapa cuatro

Lucy Davis, actriz conocida por interpretar a Dawn Tinsley en la versión original de The Office, reveló que padece cáncer de mama en etapa cuatro y que la enfermedad se hizo metástasis en los huesos.

Davis, de 53 años, dijo que recibió el diagnóstico hace aproximadamente un año y medio y que el cáncer se ha extendido a los huesos, incluida la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. Según explicó, ya es demasiado tarde para someterse a quimioterapia.

En una publicación en Instagram, Davis dijo que intenta vivir el tiempo que le queda de la manera más divertida posible. También explicó que el humor ha sido una de las principales herramientas para afrontar la enfermedad y pidió a sus amigos y familiares que se burlen de ella y que no la traten como una "persona enferma".

La actriz también habló sobre el dolor que experimenta. Señaló que permanecer de pie o caminar durante períodos prolongados puede resultarle difícil y que en ocasiones necesita utilizar una silla de ruedas.

Davis, hija del comediante Jasper Carrott, dijo que no tiene miedo de lo que pueda ocurrir después y que se encuentra en paz con su situación. En su mensaje hizo referencia a Gracie, su perra fallecida, y expresó su deseo de continuar trabajando por los derechos de los animales.

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La actriz también manifestó que le gustaría seguir trabajando, una actividad que describió como una de las "mayores alegrías" de su vida.

Davis saltó a la fama al interpretar a Dawn Tinsley, la recepcionista de The Office, serie británica ambientada en la empresa papelera Wernham Hogg, en Slough. Ricky Gervais, cocreador de la producción, interpretó al gerente David Brent.

Además de su trabajo en The Office, Davis interpretó a Hayley Jordan en el programa de BBC Radio 4 The Archers durante casi una década. También participó en la película Shaun of the Dead (2004), junto a Simon Pegg, y en la serie de Netflix Chilling Adventures of Sabrina.

En su mensaje, Davis se dirigió también a las personas que atraviesan una situación similar y señaló que cada persona tiene libertad para afrontar la enfermedad de la manera que considere adecuada."El cáncer nos exige mucho, tanto física como mentalmente", expresó.

La actriz dijo que comenzará intentando aprovechar el tiempo que pueda quedar de su vida y encontrar aprendizajes en la experiencia que atraviesa.