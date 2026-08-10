La Casa de los Famosos México cambia las reglas: inicia El Exilio

La segunda gala de La Casa de los Famosos México 2026 sorprendió al público. Aunque se esperaba la salida definitiva de un habitante, la producción anunció un giro inesperado: no hubo expulsión definitiva y, en su lugar, se activó la dinámica de El Exilio. El domingo 9 de agosto, durante la transmisión en vivo, se reveló que la actriz Ximena Herrera era la segunda eliminada de la temporada. Sin embargo, en lugar de abandonar la competencia, fue enviado a un espacio alterno conocido como El Exilio, donde ya se encontraba Mariana Ochoa, la primera expulsada.

Este cuarto especial, sin las comodidades de la casa principal y aislado del resto de los habitantes, se convirtió en un nuevo escenario de tensión. Allí convivirán ambas durante 48 horas, mientras el público decide quién regresará a la competencia. La votación ya está abierta en el sitio oficial del reality. La conductora Galilea Montijo explicó que la persona que regresa no podrá nominar ni ser nominada durante su primera semana, lo que añade un componente estratégico a la dinámica. Con ello, la producción mantiene la expectativa de los televidentes y presenta reglas distintas para esta etapa de la competencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La placa de nominados de esta semana estuvo conformada por Ximena Herrera (18 puntos), Masad (11 puntos), Memo (9 puntos) y Ernesto (8 puntos). Aunque Ximena fue la más votada, su destino cambió al ser enviada a El Exilio en lugar de quedar fuera del programa. El público, una vez más, tiene la decisión sobre quién regresará a la casa. Los seguidores del reality deberán elegir entre Mariana y Ximena. La dinámica solo podrá verse a través de ViX Premium, de acuerdo con lo señalado en el contenido original. La convivencia en El Exilio plantea un nuevo escenario para ambos participantes. Sin las comodidades de la casa principal y bajo la presión de la votación, Mariana y Ximena deberán enfrentar esta etapa mientras esperan la decisión del público.