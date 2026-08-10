Muere Ben Jones, el recordado Cooter de Los Dukes de Hazzard

Jones alcanzó la fama interpretando al simpático mecánico sureño que reparaba el icónico Dodge Charger naranja de 1969 , conocido como el General Lee . Su personaje, inicialmente secundario, se transformó en uno de los más queridos de la serie gracias a su insistencia en darle mayor profundidad y humanidad.

El mundo del entretenimiento y la política estadounidense se viste de luto tras conocerse la muerte de Ben Jones , recordado por su papel como Cooter Davenport en la exitosa serie Los Dukes de Hazzard y por su paso como congresista demócrata por Georgia. Según informó su esposa, Alma Viator, Jones falleció el domingo en su casa de Washington, Virginia, a causa de un infarto. La noticia fue confirmada por The New York Times.

En sus memorias de 2008, Redneck Boy in the Promised Land , Jones explicó que el éxito de la serie radicaba en su mensaje positivo: “Los buenos siempre ganaban y nadie salía herido de verdad”.

Emitida entre 1979 y 1985, Los Dukes de Hazzard se convirtió en un fenómeno televisivo, pese a las críticas iniciales. El programa llegó a estar entre los cinco más vistos en Estados Unidos y atrajo a millones de espectadores cada viernes por la noche.

Tras la cancelación del programa, Jones dio un giro inesperado a su vida y se lanzó a la política. En 1988 ganó un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos , donde cumplió dos mandatos. Su estilo directo y su carisma lo convirtieron en una figura singular dentro del Congreso.

Su carrera política, sin embargo, fue breve. Tras perder su escaño por la redistribución de distritos, intentó sin éxito enfrentarse a figuras como Newt Gingrich y Eric Cantor. Aun así, su paso por la política dejó huella por la honestidad con la que compartió su turbulento pasado.

Jones también fue empresario y promotor cultural. Fundó espacios dedicados a Los Dukes de Hazzard en Virginia y Tennessee, organizó el festival DukesFest y formó la banda Cooter's Garage Band , con la que recorrió ferias y eventos en todo el país.

Su vida personal estuvo marcada por la lucha contra el alcoholismo, que logró superar tras dos décadas de adicción. En entrevistas, relató cómo un episodio de delirium tremens lo llevó a pedir ayuda y cambiar radicalmente su rumbo.

Nacido el 30 de agosto de 1941 en Tarboro, Carolina del Norte, Benjamin Lewis Jones creció en una familia humilde vinculada al ferrocarril. Su infancia estuvo marcada por la precariedad y la influencia de un padre alcohólico, experiencias que moldearon su carácter y sus batallas personales.

A lo largo de su vida, trabajó en más de cien producciones teatrales y compartió escenarios con figuras como James Earl Jones, Anthony Hopkins y John Travolta. Sin embargo, nunca volvió a alcanzar la popularidad que le dio Cooter Davenport.

En años recientes, Jones se vio envuelto en polémicas por su defensa de la bandera confederada, a la que consideraba un símbolo cultural del sur estadounidense. Sus declaraciones generaron fuertes críticas, especialmente tras la masacre de Charleston en 2015.

Le sobreviven su esposa, Alma Viator; tres hijos; tres hijastros; y diez nietos. Su legado combina el recuerdo de un personaje entrañable de la televisión con la historia de un hombre que supo reinventarse en la política y en la cultura popular.

Nota: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.