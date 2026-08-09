“La Odisea” se convierte en la película más taquillera de todos los tiempos para Nolan

La Odisea se convirtió este fin de semana en la película más taquillera de la carrera de Christopher Nolan, con una recaudación global de 1.100 millones de dólares tras cuatro semanas en cartelera, según confirmó Universal Pictures.

El filme supera a Batman: el caballero de la noche asciende (2012), que había acumulado 1.085 millones de dólares, y desplaza también a Batman: el caballero de la noche (2008), con 1.005 millones, dos títulos de Warner Bros. que hasta ahora encabezaban la lista del director.

La adaptación del poema épico de Homero, protagonizada por Matt Damon en el papel del rey griego Odiseo, suma 461,1 millones de dólares en el mercado doméstico y 643,6 millones en el internacional.

Su cuarto fin de semana de estreno aportó 110 millones de dólares adicionales —79 millones en el exterior y 31,5 millones en Estados Unidos—, con un ritmo de recaudación sin señales de desaceleración.

El filme aún no ha llegado a China, el segundo mercado cinematográfico del mundo, donde su estreno está previsto para el 14 de agosto. Las funciones de avance en ese país ya produjeron 6,3 millones de dólares.

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La Odisea es también la segunda película con clasificación R (para mayores de 17 años) más taquillera de la historia, tanto a nivel doméstico como mundial, por detrás de Deadpool & Wolverine (2024), que acumuló 1.330 millones de dólares globales.

En el escalafón general de 2026, ocupa la segunda posición del año, detrás de Spider-Man: Brand New Day, con 1.670 millones de dólares.

Nolan acumula ahora más de 7.000 millones de dólares en recaudación global a lo largo de su filmografía. Tres de sus títulos han cruzado la barrera de los 1.000 millones: La Odisea, Batman: el caballero de la noche y Batman: el caballero de la noche asciende.

Su anterior producción con Universal, Oppenheimer (2023), ganadora de siete premios Oscar —entre ellos mejor película y mejor director—, quedó cerca con 975,8 millones de dólares.

“Christopher Nolan se ha ganado la confianza del público al ofrecer de manera consistente eventos cinematográficos que hay que ver en pantalla grande, y La Odisea lo muestra en la cima de sus capacidades”, sostuvo Jim Orr, presidente de distribución teatral doméstica de Universal Pictures, según recogió la prensa especializada.

Y añadió en su declaración: “La película ha estado en el centro de la cultura, con el público buscando formatos premium y repetir la experiencia en lo que es un viaje cinematográfico único en la vida”.

Por su parte, Veronika Kwan Vandenberg, presidenta de distribución internacional de Universal Pictures International, afirmó que “Christopher Nolan está en una posición única para adaptar el antiguo poema de Homero, que es una de las historias más influyentes y conocidas del mundo”.

“La Odisea es una épica global que ha conectado con el público en todas partes gracias a su enorme escala y a su visión sin concesiones”, añadió sobre el desempeño de su más reciente largometraje.

La producción establece además un récord histórico para Imax, al convertirse en el estreno más taquillero del formato en todos los tiempos con 289,3 millones de dólares globales, por encima de Avatar (2009), que había acumulado 271 millones.

En Norteamérica, La Odisea obtuvo 147,3 millones en salas Imax, mientras que los mercados internacionales aportaron 141,8 millones —antes del estreno en China, donde Imax cuenta con cerca de 800 pantallas—.

La película es la primera de la historia filmada íntegramente con cámaras Imax. Las proyecciones en formato Imax 70mm —el preferido de Nolan— alcanzaron 37,5 millones de dólares en apenas 41 salas en todo el mundo, el equivalente al 14% de la recaudación total del formato, con muchas de esas ubicaciones con entradas agotadas hasta septiembre.

“Teníamos las más altas expectativas para La Odisea desde el principio”, afirmó Richard Gelfond, director ejecutivo de Imax. “Pero de alguna manera sigue superándolas, y su desempeño histórico encabeza lo que esperamos sea nuestro mejor año en la taquilla global”.

La Odisea es además el filme más taquillero en la carrera de Matt Damon, Anne Hathaway y Robert Pattinson, quienes también integran el elenco junto a Zendaya y Tom Holland.