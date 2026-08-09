Katseye se queda sin otra integrante por problemas de salud

Sophia Laforteza, integrante y líder de KATSEYE, se tomará un descanso temporal de las actividades del grupo para priorizar su “salud mental y bienestar”. El anuncio fue realizado este viernes 7 de agosto por HYBE x Geffen a través de Weverse, después de que la cantante se ausentara de algunas de las presentaciones y compromisos recientes de la agrupación.

Según el comunicado, la decisión se tomó después de “consultas exhaustivas con médicos y profesionales”, quienes recomendaron que la artista disponga de un periodo prolongado de descanso y atención para completar su recuperación. El sello señaló además que Sophia cuenta con “el máximo apoyo” del grupo y que su estado será reevaluado en septiembre, momento en el que se dará una nueva actualización a los seguidores.

“Mientras Sophia está deseosa de actuar junto a sus integrantes, la salud, seguridad y bienestar a largo plazo de nuestros artistas siempre serán nuestra máxima prioridad”, indicó HYBE x Geffen en el comunicado.

La propia Sophia también se dirigió a sus seguidores mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. La cantante reconoció que alejarse temporalmente de KATSEYE fue una decisión difícil debido a su vínculo con los escenarios y con el público.

“Me rompe verdaderamente el corazón tener que perderme muchas cosas. Saben cuánto amo estar sobre el escenario, actuar y compartir estos momentos con ustedes”, escribió. “Tomar esta decisión no fue fácil, pero estoy aprendiendo que la salud tiene que ser lo primero”.

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“Me estoy dando cuenta de que si no cuido mi mente y mi cuerpo ahora, no podré seguir haciendo durante tanto tiempo lo que más amo”, señaló también. “Prometo que voy a esforzarme todo lo que pueda para superar esto, sanar adecuadamente y volver más fuerte”.

La decisión llega después de que la vocalista se ausentara del Hinterland Music Festival, que se realizó el 30 de julio en Iowa. En su momento, HYBE x Geffen informó que la cantante estaba descansando tras una enfermedad.

Sophia tampoco participó del estreno en Los Ángeles del documental KATSEYE: Wild Hearts el 4 de agosto. Durante la presentación, Lara Raj explicó a Variety que Sophia “no se siente bien” y envió un saludo a los asistentes. El documental llegará a los cines el miércoles 12.

Su hiatus también afectará la intensa agenda que KATSEYE tiene por delante, ya que no actuará en las próximas actividades promocionales relacionadas con Wild, el nuevo EP del grupo, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de agosto. Tampoco estará en la presentación de KATSEYE en el festival Daisy Chain Fields de Olivia Rodrigo, programada para el 29 de agosto.

El futuro de Sophia en The WildWorld Tour todavía no está definido. La gira comenzará el 1 de septiembre en Dublín, Irlanda, prácticamente al mismo tiempo que la fecha prevista para reevaluar su estado, por lo que aún no existe confirmación sobre su participación.

El hiatus de Sophia ocurre seis meses después de que Manon Bannerman se apartara temporalmente del grupo. En febrero, HYBE x Geffen informó que Manon tomaría un descanso para concentrarse en su salud y bienestar. Desde entonces, la integrante no ha retomado las actividades regulares de KATSEYE.

Sophia había sido una de las integrantes que defendió públicamente la decisión de Manon. En junio, explicó a Allure que no les correspondía “apresurar su regreso” y que querían darle “todo el tiempo que necesita, todo el espacio que necesita”.

Con los descansos temporales de Manon y Sophia, KATSEYE afrontará sus próximos compromisos con cuatro integrantes activas: Lara Raj, Daniela Avanzini, Megan Skiendiel y Yoonchae Jeung.