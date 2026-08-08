Muere a los 99 años Jean Lodge, actriz de "El caballero negro"

Gran Bretaña

La noticia fue confirmada por su nieta, Amy Shaughnessy, quien recurrió a las redes sociales para comunicar el fallecimiento y dedicarle un emotivo mensaje. Lodge murió un día después de haber cumplido 99 años y, según su familia, falleció mientras dormía.

La actriz británica Jean Lodge , recordada por interpretar a la reina Ginebra en la película "El caballero negro" ("The Black Knight") , falleció a los 99 años, dejando tras de sí una trayectoria vinculada al cine, la televisión y el teatro del Reino Unido.

"Jean Margaret Shaughnessy (de soltera Lodge) nos dejó hoy, un día después de cumplir 99", escribió Amy. "Falleció, como ella diría, ‘en paz y tranquilidad’ mientras dormía", agregó al compartir la noticia con familiares, amigos y seguidores.

Lodge desarrolló buena parte de su carrera artística entre finales de la década de 1940 y mediados de los años 60. Uno de sus papeles más recordados fue el de la reina Ginebra en "El caballero negro", cinta de 1954 inspirada en las historias del rey Arturo.

Además de aquella producción, la actriz participó en películas como "White Corridors", "Brandy for the Parson" y "The Hellfire Club", estrenada en 1961 y en la que compartió créditos con el reconocido actor británico Peter Cushing. También llevó su talento a los escenarios del West End durante la década de 1950.

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Su vida estuvo estrechamente ligada al mundo artístico también en el ámbito familiar. En 1948 contrajo matrimonio con Alfred Shaughnessy, reconocido guionista británico que posteriormente se convirtió en uno de los principales escritores de la exitosa serie televisiva "Upstairs, Downstairs". La pareja permaneció casada hasta la muerte de él en 2005.

El legado artístico de Lodge continuó a través de sus hijos. David Shaughnessy se desempeñó como director y actor de doblaje, con trabajos en producciones como "Days of Our Lives", "The Young and the Restless" y "The Bold and the Beautiful", además de créditos de voz en "Big Hero 6" y "Star Wars Rebels".

Su otro hijo, Charles Shaughnessy, también construyó una destacada carrera como actor. Es especialmente recordado por interpretar a Shane Donovan en "Days of Our Lives" y al personaje de Maxwell Sheffield en la comedia "La niñera" ("The Nanny"), donde compartió protagonismo con Fran Drescher durante la década de 1990.