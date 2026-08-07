Carolina Tejera arremete contra Chiky Bombom: "No tiene ningún título"

La actriz venezolana Carolina Tejera reaccionó con duras críticas contra la influencer y presentadora dominicana Lissette Eduardo, conocida como Chiky Bombom, luego de los comentarios realizados sobre ella en el programa "En casa con Telemundo".

La polémica surgió después de que Chiky Bombom, junto con Carlos Adyan, Aleyda Ortiz y Gabriel Coronel, comentara las declaraciones de Tejera sobre su intención de incursionar en la política venezolana.

Durante el programa, la influencer pareció que la actriz no tomaba con la gravedad necesaria la posibilidad de ocupar un cargo político y calificó como absurda su intención de formar parte de un gobierno.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por Tejera, recordada por su papel de Eva Granados en la telenovela Gata Salvaje.

La respuesta de Carolina Tejera

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En respuesta, la actriz cuestionó la preparación profesional de Chiky Bombom y aseguró que carece de credibilidad para desempeñarse en televisión.

"¿Qué puede hablar ella? Lo único que hace en ese programa es destruir. No es profesional, no tiene un título, no es ancla y no aporta nada, solo ordinariez. Simplemente tuvo suerte y consiguió un contrato", dijo Carolina Tejera en el podcast de Gustavo Campos.

Tejera afirmó que respeta el éxito que otras personas puedan alcanzar en redes sociales o en televisión, pero rechazó que esos espacios se utilicen para desacreditar la trayectoria de otros profesionales.

"Dejen de estar desprestigiando por desprestigiar. He visto a muchos salir de Telemundo y quedarse sin dinero. Tengan el control de sus emociones", dijo.

La actriz también defendió su carrera artística y aseguró que cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Según Tejera, ha participado en 28 telenovelas, además de diversos programas de televisión y "reality shows". También destacó su participación en Top Chef VIP, donde afirmó haber permanecido cerca de cinco meses y medio y alcanzar la semifinal.

"Yo estuve en 'Top Chef' casi cinco meses y medio, llegué a la semifinal e hice un trabajo increíble", manifestó.

En la parte final de sus declaraciones, lanzó un nuevo comentario dirigido a la influencer dominicana.

"Todo el mundo sabe quién es Carolina Tejera, pero yo no sé ni cómo te llamas tú, ni siquiera sé tu nombre real", expresó.

Hasta el momento de la publicación, Chiky Bombom y los demás conductores mencionados no han respondido públicamente a las declaraciones de Carolina Tejera. Sin embargo, en una historia de su cuenta de Instagram, Chiky publicó un video de ella conduciendo un auto con la canción de Milo K de fondo llamada No me importa, cuya parte de la canción dice "Qué es lo que dijeron de ti, Milo?" y él responde "No me importa".¿Será una indirecta para Tejera?