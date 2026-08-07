Jisoo, Rosé y Jennie agradecen a BLINK y ofrecen disculpas

Jisoo, Rosé y Jennie, tres de los integrantes de BLACKPINK, compartieron emotivos mensajes dirigidos a BLINK, el nombre oficial de su fandom, con motivo del décimo aniversario del grupo. A través de sus cuentas personales y de la aplicación oficial de la agrupación, las artistas agradecieron el apoyo de sus seguidores y, en el caso de Jisoo, ofrecieron disculpas a quienes se hayan sentido decepcionados o heridos por situaciones recientes. Rosé fue la primera en publicar un mensaje esta mañana en el que recordaba el camino recorrido desde su debut con BLACKPINK. "No puedo comprender lo mucho que estos últimos diez años han significado para mí. De los 19 a los 29 años, he aprendido y crecido muchísimo junto a estas chicas, y también gracias al amor que todos ustedes, BLINK, me han demostrado. Estaré eternamente agradecida por los momentos increíbles y los recuerdos que hemos compartido juntos. Las palabras no pueden expresar cuánto amor siento por todos ustedes, y me siento muy afortunada de ser parte de este camino. Por muchos años más, deseo que podamos seguir aprendiendo los unos de los otros y crecer como personas mientras seguimos compartiendo este recorrido. Estoy agradecida de poder celebrar este día tan especial con todos ustedes. Los quiero muchísimo." Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Jisoo ofrece disculpas a los fans.

En su mensaje, Jisoo reflexionó sobre la primera década de BLACKPINK y expresó que el aniversario llega acompañado de sentimientos de gratitud, pero también de arrepentimiento hacia algunos seguidores. "Hola, BLINK. Sin darme cuenta, el tiempo ha pasado y ya han transcurrido 10 años desde nuestro debut como BLACKPINK. Siento que este aniversario es un día en el que tengo muchos sentimientos de disculpa en el corazón. Durante estos 10 años, tanto como BLACKPINK como Jisoo, han sucedido muchas cosas buenas y difíciles. Siempre quise mostrarles solo mi mejor lado y brindarles felicidad incluso en los momentos complicados, pero me duele el corazón ver que muchos BLINK se sienten decepcionados o heridos. Nunca olvido que quienes hicieron que BLACKPINK pudiera brillar tanto fueron ustedes, BLINK. ¡Feliz décimo aniversario! Gracias por celebrarlo con nosotras y, una vez más, lamento mucho haberles causado una gran decepción. Siempre quiero decirles que estoy agradecida y que los amo. Sé que sus corazones están muy dolidos en este momento, pero espero que aún quede un pequeño espacio donde pueda entrar en mi sinceridad."

Jennie agradece el apoyo de BLINK

Jennie publicó un comunicado en coreano, posteriormente traducido al español, en el que recordó el apoyo constante de sus seguidores durante la última década. "Hola, BLINK. Es difícil creer que ya hayan pasado diez años. Al haber vivido cada uno de esos momentos, con el tiempo me he dado cuenta de cuánta fuerza obtuvo al saber que siempre había personas esperándome, creyendo en mí y apoyándome. He dicho 'gracias' muchas veces, pero después de diez años esa palabra se siente más grande que nunca. Gracias a ustedes he podido cumplir tantos sueños, conocer el mundo, presentarme en escenarios con los que antes solo soñaba y conocer a personas increíbles. Sobre todo, ser 'JENNIE' junto a BLINK me ha ayudado a conocerme mejor, crecer y aprender a quererme un poco más. También quiero agradecer a mis compañeras por compartir todo este camino conmigo. Siempre hemos estado ahí la una para la otra persiguiendo el mismo sueño y creo que eso es lo que nos convertimos en quienes somos hoy. Como siempre, seguiré intentando cosas nuevas, seguiré creciendo y continuaré creando música y recuerdos que podamos compartir juntos. Gracias, siempre. Los amo."

Lisa aún no publica un mensaje