BLACKPINK confirma asistencia a su décimo aniversario tras vandalismo en YG

El esperado encuentro con los seguidores por el décimo aniversario de BLACKPINK se llevará a cabo este sábado 8 de agosto, con la presencia confirmada de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, según informó YG Entertainment. La confirmación oficial llegó después de varias horas de incertidumbre y tras un incidente de vandalismo registrado en la sede de la agencia en Seúl.

Asistencia confirmada

Rosé fue la primera en anunciar públicamente su participación a través de su agencia, The Black Label, que aseguró haber coordinado con antelación todos los preparativos. Posteriormente, YG Entertainment ratificó que las cuatro integrantes estarán presentes en el evento conmemorativo. La compañía también pidió a los seguidores evitar "especulaciones y críticas excesivas" basadas en información inexacta que circula en línea. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Incidente en la sede de YG

El anuncio se produjo en medio de la polémica por un hecho de vandalismo. Una mujer de aproximadamente 20 años fue arrestada tras presuntamente romper las puertas de vidrio del edificio con un palo de golf. Videos difundidos en redes sociales muestran a la sospechosa ingresando al inmueble antes de ser interceptada por personal de seguridad. Las autoridades investigan las circunstancias y el posible móvil del ataque, ocurrido en un contexto de tensión por la organización del evento de aniversario.

Críticas de los fans