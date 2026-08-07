BLACKPINK confirma asistencia a su décimo aniversario tras vandalismo en YG

El esperado encuentro con los seguidores por el décimo aniversario de BLACKPINK se llevará a cabo este sábado 8 de agosto, con la presencia confirmada de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, según informó YG Entertainment.
La confirmación oficial llegó después de varias horas de incertidumbre y tras un incidente de vandalismo registrado en la sede de la agencia en Seúl.
Asistencia confirmada
Rosé fue la primera en anunciar públicamente su participación a través de su agencia, The Black Label, que aseguró haber coordinado con antelación todos los preparativos.
Posteriormente, YG Entertainment ratificó que las cuatro integrantes estarán presentes en el evento conmemorativo.
La compañía también pidió a los seguidores evitar "especulaciones y críticas excesivas" basadas en información inexacta que circula en línea.
Incidente en la sede de YG
El anuncio se produjo en medio de la polémica por un hecho de vandalismo.
Una mujer de aproximadamente 20 años fue arrestada tras presuntamente romper las puertas de vidrio del edificio con un palo de golf. Videos difundidos en redes sociales muestran a la sospechosa ingresando al inmueble antes de ser interceptada por personal de seguridad.
Las autoridades investigan las circunstancias y el posible móvil del ataque, ocurrido en un contexto de tensión por la organización del evento de aniversario.
Críticas de los fans
El evento ha generado controversia desde su anuncio, ya que únicamente 40 personas podrán asistir, lo que provocó frustración entre parte de la comunidad BLINK.
La confirmación tardía de la presencia de las cuatro integrantes fue interpretada por algunos seguidores como un gesto insuficiente, más que como un verdadero reconocimiento a la comunidad de fans.
En redes sociales, varios usuarios manifestaron que se sintieron obligados a "rogar por lo indispensable".
BLACKPINK debutó en 2016 y, diez años después, continúa siendo uno de los grupos femeninos más influyentes del K-pop a nivel mundial. El aniversario representa un momento importante para fortalecer su vínculo con los seguidores, aunque la organización del evento ha generado opiniones divididas dentro de la comunidad.
FOTOGALERÍA: Fans de Blackpink indignados por las actividades del décimo aniversario del grupo