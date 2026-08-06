Fans de Blackpink indignados por las actividades del décimo aniversario del grupo

Algunos seguidores también han criticado que las integrantes prioricen sus actividades individuales.

"Cuando cada uno de [los miembros de la banda] puede hacer tanto por sus carreras en solitario [festivales, entrevistas, alfombras rojas, etc.], parece una especie de bofetada que no hagan absolutamente nada por el grupo o por los Blinks", publicó un usuario en Reddit. Otro usuario escribió en X: "Miembros de Blackpink, por favor, recapaciten. No es el octavo ni el noveno aniversario, es el décimo".