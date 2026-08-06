Fans de Blackpink indignados por las actividades del décimo aniversario del grupo

El grupo surcoreano Blackpink celebra este sábado su décimo aniversario. Tras semanas de críticas de sus seguidores en redes sociales, su agencia, YG Entertainment, anunció un programa de actividades para conmemorar la fecha.
Las Blinks, como se conoce al fandom oficial de Blackpink, utilizaron durante las últimas semanas las redes sociales y distintos foros de seguidores para expresar su decepción por la ausencia de actividades especiales para celebrar los 10 años del debut del grupo.
"Lo que las Blinks (fans de Blackpink) queremos es solo un día. De los 365 días del año, solo uno: el 8 de agosto, un día para celebrar los 10 años que llevamos juntas. Una breve transmisión en vivo, un evento significativo o simplemente pasar tiempo con las Blinks que nos han apoyado desde el principio significaría muchísimo", escribió una fan.
Hace unas semanas, YG Entertainment anunció únicamente el lanzamiento de mercancía conmemorativa y la entrega de insignias especiales por el aniversario. Para parte del fandom, estas iniciativas rompen con la tradición del K-pop, donde este tipo de aniversarios suele celebrarse con álbumes, conciertos, transmisiones en vivo o encuentros con los seguidores.
La desilusión de algunos seguidores los ha llevado a comparar esta celebración con la de otros grupos que alcanzaron el mismo hito. Entre los ejemplos más mencionados figura Twice, que conmemoró su décimo aniversario con un encuentro con fans, un álbum especial, conciertos y el lanzamiento de un documental sobre su trayectoria. El grupo debutó menos de un año antes que Blackpink.
Las actividades anunciadas hasta el momento incluyen una colaboración con MU, la marca oficial de productos del Museo Nacional de Corea, mediante una colección de artículos en colores negro y rosa, además de un sorteo de insignias en la plataforma para fans Weverse. Sin embargo, numerosos seguidores consideran que estas iniciativas no están a la altura de un aniversario que pocos grupos de K-pop logran alcanzar.
"Ni siquiera esperamos un regreso, una gira mundial o un encuentro con los fans. Las expectativas de los fans han caído tan bajo a estas alturas. Pero ver que este hito tan importante pasa desapercibido sin que haya prácticamente nada nos rompe el corazón", escribió un fan de Blackpink.
Algunos seguidores también han criticado que las integrantes prioricen sus actividades individuales.
"Cuando cada uno de [los miembros de la banda] puede hacer tanto por sus carreras en solitario [festivales, entrevistas, alfombras rojas, etc.], parece una especie de bofetada que no hagan absolutamente nada por el grupo o por los Blinks", publicó un usuario en Reddit. Otro usuario escribió en X: "Miembros de Blackpink, por favor, recapaciten. No es el octavo ni el noveno aniversario, es el décimo".
Otro usuario recordó que el grupo tampoco realizó una transmisión en vivo durante su noveno aniversario, pese a encontrarse de gira. La publicación también señala que el más reciente lanzamiento conjunto del grupo no contó con eventos promocionales presenciales, pese a tratarse del primer proyecto con las cuatro integrantes en varios años.
Otros fans atribuyen la situación directamente a YG Entertainment y sostienen que la agencia "no respeta a Blink". Comentarios como "Ya es agosto... YG está durmiendo... queremos canciones" y "¡Qué descaro el de YG!" se multiplicaron en la publicación de la agencia en X sobre el sorteo de insignias.
Las críticas aumentaron el jueves, cuando YG Entertainment anunció una sesión de encuentro con seguidores en Corea del Sur, limitada a 40 participantes. Según la agencia, al evento asistirán "algunas integrantes de Blackpink, dependiendo de sus agendas".
El anuncio generó nuevas reacciones porque no garantiza la presencia de las cuatro integrantes —Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa— en una actividad que conmemora el décimo aniversario del grupo.
"Incluso grupos que ya se habían disuelto volvieron para celebrar su décimo aniversario y pasar tiempo con sus fans. ¿Pero de alguna manera es demasiado difícil que las cuatro se reúnan aunque sea por un solo día?", escribió un fan, en aparente referencia al grupo femenino IOI.
Otro usuario preguntó:
"Pregunta sincera, ¿qué sentido tiene celebrar si solo la mitad de ellas, o incluso una sola integrante, va a estar presente? ¿No dolería aún más ver a Blackpink incompleto durante un hito único que los Blinks han estado esperando con ansias?"
Pese a las críticas, algunos seguidores mantienen la esperanza de que la agencia revele nuevas actividades el mismo sábado. Al momento de la publicación de este artículo, los integrantes de Blackpink no habían confirmado públicamente si participarán juntas en alguna celebración por el décimo aniversario del grupo.