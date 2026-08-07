Galilea Montijo conmueve al hablar de la trágica muerte de su mejor amiga

Galilea Montijo estrenó el pódcast en el que aborda lo que realmente le pasó en la cara y lo mucho que le afectaron las críticas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la emotiva confesión que hizo sobre Lilián Elizalde, su mejor amiga fallecida, a quien aseguró sentir cerca cada vez que inicia un nuevo proyecto profesional.
Durante una entrevista reciente, Galilea Montijo recordó la estrecha amistad que construyó con Lilián Elizalde cuando ambas eran muy jóvenes y soñaban con triunfar en el mundo del espectáculo.
La presentadora explicó que su amiga fue una de las personas que más influyeron en ella, tanto en lo personal como en lo profesional. Incluso aseguró que le enseñó mucho de la música y de los artistas que más tarde formarían parte de su entorno laboral.
“Ella me enseñó muchísimo quién era un Marc Anthony, quién era una India, quién era el Grupo Niche; o sea, yo no tenía ni idea, ¿eh? Y ella me enseñó muchísimo, porque ella era locutora de la Ke buena”.
La conductora contó que antes de dormir solían pasar horas platicando sobre lo que querían hacer en el futuro. Cada una tenía metas muy claras y compartía sus sueños con la otra.
Mientras Galilea Montijo imaginaba una carrera como actriz de telenovelas, Lilián Elizalde quería convertirse en una conductora tan exitosa como Verónica Castro. El destino, sin embargo, terminó llevándolas por caminos inesperados.
La muerte de Lilián Elizalde marcó para siempre a quienes la conocieron. La joven locutora, que mantenía una relación sentimental con José Manuel Figueroa, falleció el 29 de mayo de 1997 tras un accidente automovilístico ocurrido cuando ambos regresaban de un evento relacionado con la estación de radio donde ella trabajaba.