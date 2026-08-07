Galilea Montijo conmueve al hablar de la trágica muerte de su mejor amiga

México.

Galilea Montijo estrenó el pódcast en el que aborda lo que realmente le pasó en la cara y lo mucho que le afectaron las críticas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la emotiva confesión que hizo sobre Lilián Elizalde, su mejor amiga fallecida, a quien aseguró sentir cerca cada vez que inicia un nuevo proyecto profesional.

Durante una entrevista reciente, Galilea Montijo recordó la estrecha amistad que construyó con Lilián Elizalde cuando ambas eran muy jóvenes y soñaban con triunfar en el mundo del espectáculo.

La presentadora explicó que su amiga fue una de las personas que más influyeron en ella, tanto en lo personal como en lo profesional. Incluso aseguró que le enseñó mucho de la música y de los artistas que más tarde formarían parte de su entorno laboral.

“Ella me enseñó muchísimo quién era un Marc Anthony, quién era una India, quién era el Grupo Niche; o sea, yo no tenía ni idea, ¿eh? Y ella me enseñó muchísimo, porque ella era locutora de la Ke buena”.