Belinda lidera la lista de los 50 más bellos de People en Español

Miami, USA

La artista mexicana Belinda lidera la lista de 'Los 50 más bellos' de 2026 de la revista People en Español, que también colocó en posiciones destacadas a la colombiana Karol G, la actriz dominicana Zoe Saldaña, la modelo puertorriqueña Dayanara Torres y el baloncestista mexicano Karim López. La publicación, que describió a la artista mexicana nacida en España como "imparable" y con "buen sentido del humor", destacó sus proyectos de este año, como su rol protagónico en 'Carlota', la próxima serie histórica de HBO sobre la homónima emperatriz de México, y su tema 'Por ella' del Mundial de fútbol.

"Los pensamientos, la energía, los valores, la educación, para mí todo eso es belleza y me fijo cada vez más en esos detalles y esos detalles hacen que una persona sea bella por dentro y por fuera", comentó la también actriz de 36 años a la revista sobre su nombramiento. En su sección sobre música, People en Español escogió como la más destacada a la colombiana Karol G, seguida por la mexicana Danna Paola, el puertorriqueño Luis Fonsi, el colombiano Feid y el cubano Cimafunk. En la categoría de actuación lidera la lista la dominicana Zoe Saldaña, por encima de la mexicana Sofía Castro, hija de la actriz y ex primera dama Angélica Rivera, además del brasileño Marcus Ornellas, Jennifer López y la colombiana Danna García. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras que en la clasificación de televisión o presentadores de pódcasts aparece en primer lugar Dayanara Torres, Miss Universo en 1993, sobre el conductor venezolano Rodner García, la colombiana Carmen Villalobos, la puertorriqueña Karla Monroig y el cubano William Valdés.