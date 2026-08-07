Khloé Kardashian lidera un nuevo reality sobre la vida de sus amigas

Khloé Kardashian, la tercera hermana del popular clan Kardashian, lidera un nuevo programa de telerrealidad que seguirá la vida de su grupo de amigas bajo el título The Girls: A Khloé Kardashian Project.
El programa se estrenará en Estados Unidos el 21 de agosto a través de Hulu. En España estará disponible en Disney+ a partir del 9 de septiembre.
The Girls sigue al grupo de amigas más cercanas a Khloé Kardashian mientras enfrentan los retos de la maternidad, los negocios, la vida personal y la exposición mediática.
"Entre éxitos profesionales, retos familiares, escapadas de amigas, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une", indicó Disney+ en un comunicado.
"Pero, a medida que se conocen mejor, comienzan a surgir tensiones inesperadas, viejas heridas y diferencias de opinión que pondrán a prueba su amistad mientras sus vidas continúan evolucionando", añadió.
Las protagonistas del proyecto son Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English.
El programa cuenta, además, con un equipo creativo de larga trayectoria en el universo Kardashian. Entre las productoras figuran Julie Pizzi, Farnaz Farjam, Nicole Blais y Lauren Goldstein, varias de las cuales participaron en Keeping Up with the Kardashians.