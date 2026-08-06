Miss Carolina del Norte pierde corona por publicaciones de racismo

La modelo Brittany Boltinhouse fue destituida como Miss Carolina del Norte USA 2026, poco más de un mes después de que resurgieran presuntas publicaciones antiguas en redes sociales con contenido racista.
El director ejecutivo de Miss USA, Thom Brodeur, confirmó que Boltinhouse dejó el título luego de llegar a un acuerdo con la organización y sus directores estatales, al considerar que su conducta no cumplía con los estándares establecidos por el certamen.
El directivo aseguró que Miss USA "no tolera el racismo, la homofobia, la transfobia ni el lenguaje que despoje a cualquier persona de su dignidad".
Según información del medio NC Beat, Brittany habría realizado entre 2017 y 2019 una serie de publicaciones bajo el alias de Sosa the Stallion, en las que presuntamente utilizó términos ofensivos contra la comunidad afroamericana y se describió a sí misma como "tóxica".
Brodeur explicó que la decisión no se tomó por un hecho aislado, sino por una conducta que, según la organización, se habría mantenido durante un periodo prolongado.
"Lo que se nos presentó no fue un hecho aislado. Reflejaba una conducta mantenida durante un periodo prolongado", señaló en un comunicado.
El directivo también destacó que una corona de Miss USA representa una posición de confianza y responsabilidad, por lo que no puede mantenerse cuando se rompe el compromiso con los valores del certamen.
"Un título aquí no es un simple adorno. Es una posición de confianza, otorgada por una organización y aceptada por una mujer que se compromete a representar unos valores públicamente", afirmó.
Sin embargo, Brodeur también pidió evitar los ataques hacia Brittany Boltinhouse y señaló que, aunque debe existir rendición de cuentas, eso no significa celebrar la caída de una persona.
"En el centro de todo esto hay una joven. Ha sido señalada, examinada y juzgada públicamente de una manera que la mayoría de nosotros no soportaría; sin embargo, sigue siendo un ser humano con familia, futuro y una vida por delante", expresó.
El director ejecutivo aseguró además que leyó la declaración que Brittany Boltinhouse preparó sobre la polémica, en la que, según dijo, la joven reconoce su responsabilidad y ofrece disculpas por sus acciones.
"Eso no deshace el daño ni cambia el resultado, pero marca el inicio de lo único que realmente repara el daño: el cambio", comentó Brodeur, quien agregó que cree que las personas pueden aprender y modificar sus conductas con el tiempo.
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Tras la salida de Boltinhouse, Myla Hadley asumirá el título de Miss Carolina del Norte USA 2026 con el respaldo de la organización.
¿Quién es Brittany Boltinhouse?
Brittany Boltinhouse (también conocida en algunas plataformas como Brittany Sosa) es una empresaria y exreina de belleza de 27 años, nacida en los Estados Unidos, que ganó notoriedad internacional al ser coronada como Miss North Carolina USA 2026.
Nació en los Estados Unidos y creció en el condado de Duplin, Carolina del Norte. Posee raíces multiculturales, siendo de ascendencia hondureña y mexicana.
Al ganar el título estatal, hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y la primera concursante de origen hondureño en obtener la corona de Miss North Carolina USA.
Con información de El Diario MX.