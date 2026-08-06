Miss Carolina del Norte pierde corona por publicaciones de racismo

Ciudad de México.

La modelo Brittany Boltinhouse fue destituida como Miss Carolina del Norte USA 2026, poco más de un mes después de que resurgieran presuntas publicaciones antiguas en redes sociales con contenido racista.

El director ejecutivo de Miss USA, Thom Brodeur, confirmó que Boltinhouse dejó el título luego de llegar a un acuerdo con la organización y sus directores estatales, al considerar que su conducta no cumplía con los estándares establecidos por el certamen.

El directivo aseguró que Miss USA "no tolera el racismo, la homofobia, la transfobia ni el lenguaje que despoje a cualquier persona de su dignidad".

Según información del medio NC Beat, Brittany habría realizado entre 2017 y 2019 una serie de publicaciones bajo el alias de Sosa the Stallion, en las que presuntamente utilizó términos ofensivos contra la comunidad afroamericana y se describió a sí misma como "tóxica".

Brodeur explicó que la decisión no se tomó por un hecho aislado, sino por una conducta que, según la organización, se habría mantenido durante un periodo prolongado.

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"Lo que se nos presentó no fue un hecho aislado. Reflejaba una conducta mantenida durante un periodo prolongado", señaló en un comunicado.