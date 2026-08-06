Sol León reaparece y cuenta cómo vivió la muerte de su mamá

México.

Días después de que Sol León confirmara el fallecimiento de su mamá y revelara la causa de su muerte, la ganadora de ‘La mansión VIP’ reapareció en redes sociales.

Su regreso a internet ocurrió con un video en el que mostró su lado más vulnerable y personal para contar cómo enfrentó el difícil proceso de perder a su mamá y recordar los últimos momentos que pasó junto a ella.

‘Doña Lula’, mamá de Sol León, falleció el pasado 27 de julio en Culiacán, Sinaloa. Tras el fallecimiento, la influencer explicó que su madre murió de manera inesperada a causa de un infarto que sufrió mientras recibía un procedimiento médico de rutina al que acudía tres veces por semana.