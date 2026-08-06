Sol León reaparece y cuenta cómo vivió la muerte de su mamá

Días después de que Sol León confirmara el fallecimiento de su mamá y revelara la causa de su muerte, la ganadora de ‘La mansión VIP’ reapareció en redes sociales.
Su regreso a internet ocurrió con un video en el que mostró su lado más vulnerable y personal para contar cómo enfrentó el difícil proceso de perder a su mamá y recordar los últimos momentos que pasó junto a ella.
‘Doña Lula’, mamá de Sol León, falleció el pasado 27 de julio en Culiacán, Sinaloa. Tras el fallecimiento, la influencer explicó que su madre murió de manera inesperada a causa de un infarto que sufrió mientras recibía un procedimiento médico de rutina al que acudía tres veces por semana.
Anteriormente, habían surgido versiones que señalaban que ‘Doña Lula’ se encontraba hospitalizada de gravedad debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Sin embargo, Sol León posteriormente desmintió esta información y aclaró cuál fue la causa del fallecimiento de su mamá.
La influencer explicó que el fallecimiento ocurrió de manera inesperada, pues todo parecía indicar que su mamá estaba teniendo una notable mejoría en su estado de salud. Incluso, señaló que los médicos habían reducido la frecuencia de las sesiones del tratamiento que recibía semanalmente.