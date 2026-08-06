Steff Loaiza reaparece tras muerte de su mamá y rompe el silencio

México.

Tras la muerte de Mary Martínez, su hija Steff Loaiza rompió el silencio. La creadora de contenido publicó un video en el que habló sobre cómo ha sido su vida tras despedirse de su madre y la difícil situación emocional que enfrenta desde su fallecimiento.

La influencer sinaloense comenzó el video confesando que no sabía cómo volver a comunicarse con sus seguidores, pues el duelo la llevó a desconectarse por completo de las redes sociales. Aseguró que le ha costado trabajo regresar frente a las cámaras y que, incluso ahora, sigue siendo muy difícil para ella hablar sobre el tema.

En el video, publicado en su canal de YouTube bajo el título "Gracias por todo", Steff explicó que cuando su madre falleció ella se encontraba fuera de Mazatlán grabando un comercial. Fue durante la madrugada del 17 de junio cuando recibió la llamada en la que le informaron sobre la muerte de Mary Martínez.