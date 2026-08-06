Steff Loaiza reaparece tras muerte de su mamá y rompe el silencio

Tras la muerte de Mary Martínez, su hija Steff Loaiza rompió el silencio. La creadora de contenido publicó un video en el que habló sobre cómo ha sido su vida tras despedirse de su madre y la difícil situación emocional que enfrenta desde su fallecimiento.
La influencer sinaloense comenzó el video confesando que no sabía cómo volver a comunicarse con sus seguidores, pues el duelo la llevó a desconectarse por completo de las redes sociales. Aseguró que le ha costado trabajo regresar frente a las cámaras y que, incluso ahora, sigue siendo muy difícil para ella hablar sobre el tema.
En el video, publicado en su canal de YouTube bajo el título "Gracias por todo", Steff explicó que cuando su madre falleció ella se encontraba fuera de Mazatlán grabando un comercial. Fue durante la madrugada del 17 de junio cuando recibió la llamada en la que le informaron sobre la muerte de Mary Martínez.
Asimismo, dejó claro que su intención no es generar lástima, sino explicar las razones por las que permaneció alejada de las redes sociales durante más de un mes. Según contó, muchos de sus seguidores se preguntaban cuándo volvería a publicar contenido, ya que en los últimos meses había compartido de cerca el proceso que atravesaba su mamá, manteniendo informada a su comunidad sobre su estado de salud.
La hermana de Kimberky Loaiza mencionó que otra de las razones por las que retoma su trabajo en redes sociales es para distraerse y no pensar en todo lo que sucedió, así como por su mamá, ya que ella siempre fue uno de sus sustentos y apoyo más grande, alguien que siempre confió en su talento. Para finalizar confesó que ha estado medicada desde hace cinco meses para controlar su ansiedad.
“Por todas las veces que lloramos juntas, que yo le contaba como me sentía, que a veces me frustraba que no entendía por qué no le caía bien a la gente, platicaba a con ella, no entendía”, agregó la influencer.