Tabla posiciones Liga Española: Barcelona no falla ante Sevilla y se aleja del Real Madrid

El FC Barcelona reforzó su liderato de la Liga Española 2026-2027 con otro triunfazo en el que tuvo que recurrir a la remontada para superar al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la séptima jornada del campeonato doméstico.
Raphinha es la figura absoluta de este Barça de Hansi Flick y este sábado lo volvió a demostrar con un hat-trick que dio vuelta al gol inicial del centrocampista francés Youssouf Fofana a los 19 minutos.
Pero la calidad del brasileño no dio opción a la sorpresa y en el minuto 22 empató el marcador con un golazo tremendo. Luego en el segundo tiempo, Raphinha hizo los otros dos tantos para la remontada azulgrana.
Barcelona sumó su séptima victoria consecutiva en LaLiga y domina la tabla de posiciones en el primer lugar con 21 puntos, le saca seis de diferencia al Real Madrid, pero los blancos con su partido de la fecha pendiente.
El equipo de José Mourinho se medirá el domingo (8.15 AM, de Honduras) contra el Atlético de Madrid en el derbi madrileño con mucho morbo por la vuelta del entrenador español a un partido de este calibre en el estadio Metropolitano.
Los merengues tienen 15 puntos en el segundo puesto, emparejado con el Betis que también debe jugar el domingo de visita contra el Deportivo La Coruña. El Atlético de Madrid es cuarto con 13 unidades, las mismas que tiene el Sevilla tras su derrota frente al Barça.