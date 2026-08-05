Brad Pitt exige revisar las ganancias de su exesposa Angelina Jolie

Ciudad de México.

Según informes de medios internacionales, el actor Brad Pitt pidió a su exesposa Angelina Jolie revelar información sobre sus ingresos y ganancias cinematográficas como parte de la batalla legal que ambos mantienen por Château Miraval, la antigua bodega francesa que compartieron durante varios años.

De acuerdo con documentos obtenidos por la revista Us Weekly, los abogados de Pitt, de 62 años, solicitaron durante una audiencia celebrada el pasado 31 de julio que Jolie, de 51 años, entregue documentos que comprueben sus ingresos posteriores a su separación en 2016, especialmente los correspondientes al periodo entre 2017 y 2019.

El equipo legal del actor argumenta que esta información ayudará a aclarar las declaraciones que Jolie realizó durante la disputa, en las que aseguró que había puesto en pausa su carrera y renunciado a años de compensación para lograr independencia económica tras su separación.

"El fundamento de la exigencia de Pitt de estas respuestas es una teoría inventada que Jolie no alegó", argumentó el equipo legal de la actriz en respuesta a la petición.

Los abogados de Jolie también señalaron que Pitt habría interpretado de manera selectiva sus declaraciones sobre la independencia financiera, al explicar que la actriz no se refería a una dificultad económica general, sino a lograr independencia financiera de su entonces esposo.