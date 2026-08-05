Keith Urban está "devastado" porque su ex Nicole Kidman ya tiene otra relación

Según informes de medios internacionales, el cantante Keith Urban está "completamente devastado" por la cercanía entre su exesposa, Nicole Kidman, y Michael Reinstein.
"Hasta ahora, su relación con Nicole estaba totalmente descartada", declaró una fuente al medio australiano New Idea.
"Pero aún albergaba la esperanza de una posible reconciliación. Está completamente devastado y revive esa profunda sensación de pérdida".
La fuente afirmó que ver a Nicole Kidman rehacer su vida impulsó al cantante de country a reflexionar sobre su propio futuro sentimental.
"Ver que Nicole aparentemente ha superado la ruptura le permite hacer lo mismo", alegó la fuente.
"No se sorprendan si Keith inicia un romance de venganza. Sabe que tiene que seguir adelante".
¿Nace un amor?
Kidman fue vista en actitud cariñosa con el inversor de capital privado Michael Reinstein en Italia el mes pasado.
En fotografías obtenidas por Page Six en aquel entonces, ambos se encontraban muy juntos charlando a las afueras del hotel de la estrella de “Big Little Lies” en Portofino.
Reinstein fundó Regent, una firma global de capital privado, en 2013, donde se desempeñó como presidente y director de inversiones.
En septiembre de 2025, Kidman solicitó el divorcio de Urban, casi dos décadas después de su boda.
La expareja, que tiene dos hijas, Sunday, de 18 años, y Faith, de 15, finalizó su divorcio en enero.
Ese mismo mes, se relacionó sentimentalmente a Urban con la también cantante de música country Karley Scott Collins.
@celebrityloop01 Keith Urban ‘absolutely devastated’ as ex Nicole Kidman moves on with Michael Reinstein #nicolekidman #keithurban ♬ original sound - Celebrity Loop
Sin embargo, Collins desmintió los rumores de que estuviera saliendo con Urban.
Tras su ruptura inicial con Kidman, se relacionó a Urban con su guitarrista, Maggie Baugh. Pero un amigo desmintió ese supuesto romance, afirmando que era "absolutamente falso".
Kidman y Urban parecen llevarse bien desde su ruptura.
En junio, la ganadora del Globo de Oro rindió homenaje a su ex por el Día del Padre, compartiendo una foto en blanco y negro de Urban cargando a sus dos hijas cuando eran pequeñas. Ese mismo mes, el músico felicitó públicamente a Kidman por su cumpleaños.