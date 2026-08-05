Keith Urban está "devastado" porque su ex Nicole Kidman ya tiene otra relación

Estados Unidos.

Según informes de medios internacionales, el cantante Keith Urban está "completamente devastado" por la cercanía entre su exesposa, Nicole Kidman, y Michael Reinstein.

"Hasta ahora, su relación con Nicole estaba totalmente descartada", declaró una fuente al medio australiano New Idea.

"Pero aún albergaba la esperanza de una posible reconciliación. Está completamente devastado y revive esa profunda sensación de pérdida".

La fuente afirmó que ver a Nicole Kidman rehacer su vida impulsó al cantante de country a reflexionar sobre su propio futuro sentimental.

"Ver que Nicole aparentemente ha superado la ruptura le permite hacer lo mismo", alegó la fuente.

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"No se sorprendan si Keith inicia un romance de venganza. Sabe que tiene que seguir adelante".