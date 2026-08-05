Luis Miguel reaparece tras hospitalización y sorprende con apariencia física

Las Vegas, Estados Unidos.

Desde hace varias semanas, Luis Miguel ha causado preocupación entre sus seguidores, debido a que presuntamente “El Sol de México” tuvo un complicado problema de salud, pues diversos medios señalaron que el intérprete de “La incondicional” fue ingresado en un hospital especializado en cardiología. Tras esta información, el equipo de trabajo de Luis Miguel no confirmó ni negó nada al respecto, sin embargo, luego de su presunta hospitalización, se rumoreó que el cantante estuvo en CDMX para grabar un comercial, sin embargo, ahora sí “El Sol de México” se dejó ver y hasta saludó a sus fanáticos en Las Vegas.

Como pocas veces lo hemos visto, en esta ocasión Luis Miguel estuvo muy accesible con sus seguidores quienes ya lo esperaban a su salida de un lujoso hotel en Las Vegas, ahí, el cantante saludó y hasta posó para las fotos que sus fanáticos le pedían tomarle.



Con pantalón de vestir y zapatos elegantes en color negro, lentes oscuros, camisa de manga corta en color blanco y muy entallada la cual dejó ver lo bien que se encuentra Luis Miguel pues luce una figura delgada y hasta atletica, pues se puede ver como se le marcan los músculos de los brazos, por lo que seguramente el cantante ha estado haciendo mucho ejercicio.