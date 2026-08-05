Perez Hilton, trasladado a un hospital tras emitir en directo un intento de autolesión

Miami, Estados Unidos.

El bloguero estadounidense Perez Hilton fue trasladado a un hospital de Miami luego de que las autoridades recibieron informes sobre una transmisión en vivo en la que aparentemente se encontraba autolesionándose, informó medios estadounidenses.

De acuerdo con la revista Variety, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade acudieron la noche del martes a la vivienda del comunicador tras recibir múltiples llamadas de alerta relacionadas con la transmisión.

Al llegar al lugar, los oficiales hablaron con familiares de Hilton y confirmaron que el creador de contenido se encontraba solo en la residencia. Posteriormente, los agentes se retiraron del área, aunque mantuvieron vigilancia sobre la situación.

Las autoridades confirmaron que Hilton fue trasladado de forma segura a un hospital local, donde recibe atención médica.

En un comunicado citado por Variety, la Oficina del Sheriff explicó que, en situaciones relacionadas con crisis de salud mental, los agentes priorizan estrategias de desescalada y comunicación para proteger a la persona afectada y reducir el riesgo de lesiones.

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Perez Hilton, conocido por su cobertura de noticias y entretenimiento sobre celebridades de Hollywood, alcanzó notoriedad a principios de la década de 2000 gracias a su popular blog de espectáculos.

A inicios de este año, el comunicador reveló en un video publicado en Instagram que permaneció hospitalizado durante tres semanas debido a complicaciones de salud derivadas de una gripe. Según relató entonces, se desarrolló una úlcera, una perforación y posteriormente sepsis, recordó The Hollywood Reporter.

Tras recuperarse, Hilton afirmó que esa experiencia marcó un cambio importante en su vida y compartió públicamente reflexiones sobre su fe.